В новогодние праздники во Владимире родились 102 ребенка

За первые дни нового года только во Владимире на свет появились 102 малыша. С незначительным перевесом: 52 на 50 победили мальчики. Первый ребенок родился в областной клинической больнице 1 января. Роды сотрудникам медучреждения пришлось принимать до трех часов ночи. На этот раз в соревновании на скорость победили мальчики. Годом ранее в родильном марафоне первенствовали девочки.

Больше всего в новогодние каникулы пришлось потрудиться работникам первого родильного дома. В стенах перинатального центра за восемь дней праздников на свет появились 43 ребенка: 19 мальчиков и 24 девочки. И это единственное учреждение родовспоможения на территории Владимира, где девочки взяли количеством. Кроме того, малыши были благодушны к акушерам и врачам. Первая девочка появилась на свет 1 января только в 19.00. У медиков было время пусть скромно, но встретить на работе Новый год.

В остальных родильных домах солировали мальчики.

Так в ОКБ на 10 девчонок по статистике 11 ребят, а во втором родильном доме перевес еще больше: 22 мальчика против 16 девочек. Здесь первым своих родителей успел порадовать мальчик весом 3653. Он появился на свет в 15.40 1 января. В прошлом году у врачей этого медучреждения сразу после боя курантов не было времени даже присесть. Тогда после 12 ночи им пришлось делать кесарево сечение.

Что касается сравнительной статистики, то общее число «новогодних» детей по сравнению с прошлым годом уменьшилось. В 2019 году в областном центре за каникулы родились 108 детей. На этот раз на шесть человек меньше. При этом отдыхали жители Владимирской области все те же восемь январских дней.

— Это общая тенденция сейчас такая. К сожалению, во Владимирской области снижается рождаемость. В прошлом году этот показатель снизился на 15%, и в перспективе мы не ожидаем всплеска, — пояснил «Призыву» главный врач родильного дома № 2 Сергей Телегин. — Но есть и хорошие новости. В наш родильный дом возвращаются женщины. Приходят врачи, которые ушли при прежнем руководителе. Мы очень надеемся, что нам удастся вернуть доброе имя второго родильного дома.

На данный момент большинство «новогодних» малышей уже выписали. Некоторые успели отпраздновать дома, например, Рождество. Крохи стали лучшим подарком для своих родителей.

Ранее «Призыв» сообщал, что 10 декабря Сергей Телегин официально приступил к работе в роддоме №»2.

Полина Тарбеева

Фото: wallbox.ru