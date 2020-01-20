В ночных пожарах погибла женщина и пострадали двое мужчин

Сразу два крупных пожара произошли минувшей ночью во Владимирской области. В 01.02 поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме, расположенном в селе Янево Суздальского района. Оказалось, что пожар был обнаружен поздно. К моменту приезда сотрудников МЧС дом был охвачен огнем. Площадь пожара составила 80 кв. метров. В 01.25 открытое горение ликвидировано. На пепелище было обнаружено тело женщины 1968 г.р. Также с места пожара госпитализирован пострадавший мужчина 1968 г.р. Причины пожара устанавливаются.

Причиной могло стать неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии опьянения.

Примерно в это же время еще один частный дом горел в деревне Агафоново Вязниковского района. Площадь пожара составила 48 кв. метров. В пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области уточняют, что возгорание также было обнаружено поздно. Ход тушения осложняло и то, что ближайший пожарный водоём находился на расстоянии 3 километров от места пожара. Пострадал мужчина 1955 г.р. Он был госпитализирован. Предварительная причина произошедшего – неисправность печного оборудования.

Ранее «Призыв» сообщал, что с начала этого года на пожарах уже погибли несколько человек. Трагедией закончился крупный пожар, случившийся в минувшую пятницу в Ковровском районе. В огне погибла 42-летняя женщина.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области