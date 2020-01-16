Успенский собор — точка отсчета русской истории. Часть 1

Кто из нас не бывал в Успенском соборе? Да почти все. Но парадоксом является то, что, кроме пары-тройки хрестоматийных фактов, об этом величественном памятнике XII века большинству из нас ничего особенно и неизвестно. А между тем собор — место притяжения туристов со всего мира, которые преодолевают тысячи километров, чтобы посетить начало всех начал…

Золото и белые одежды. Его древние стены видели многих правителей России. В 1263 году здесь отпевали Александра Ярославовича Невского, а в 1702 году Петр I Великий, посетивший Успенский собор, повелел канонизировать основателя храма — Андрея Боголюбского, святым мощам которого здесь можно поклониться и сегодня.

Тело князя, убитого в июне 1174 года его же боярами, как сообщает Радзивилловская летопись, перенесли из Боголюбова на пятый день после смерти, в четверг, и положили «в чудный и хвалы достойный» златоглавый храм Успения Богородицы, который князь Андрей Юрьевич и основал в 1158 году (в лето 6666 года).

Почему Успенский собор можно назвать точкой отсчета русской истории, кто построил это передовое для своего времени здание, когда и при каких обстоятельствах появилась галерея храма, расскажет народный экскурсовод Алексей Валентинович. Смотрите новую программу»Точка на карте», посвященную истории и архитектуре владимирского Успенского собора. Всего же будет несколько выпусков, ибо в одной серии невозможно объять необъятное.

Главная национальная святыня России

Успенский собор неразрывно связан с Владимирской иконой Божией Матери. Сразу оговоримся, что та чудотворная византийская икона , которую князь Андрей Боголюбский поставил в своем храме и украсил богатым окладом из золота, серебра и жемчуга, в XV веке была окончательно перенесена из Владимира в Москву. Сегодня она находится в Третьяковской галерее. Владимирскую икону Божией Матери можно без преувеличения назвать национальной святыней русского государства, это душа России. Перед ней молились и присягали на верность народу многие наши правители.

Планировка ромейская, а исполнение романское

Особого внимания заслуживает архитектура Успенского собора. Как в столь далекие времена зодчие смогли построить столь надежное сооружение? Ведь было немало примеров, когда храмы не выдерживали тяжести куполов и рушились недостроенными. Секрет устойчивости собора в его крестово-купольной конструкции, которая пришла на Русь из Византии ( Ромейской империи). Благодаря такой планировке, огромный, в 12 окон световой барабан, переносит свой внушительный вес через систему небольших арок на четыре опорных столпа. Это и создает равновесие.

Храм построен из белого тесаного камня, что больше было характерно для Западной Европы. И это дорогое удовольствие, так как камень был сложен в добыче и обработке. Но ведь будущий кафедральный собор (а именно таким мыслил свое детище Андрей Боголюбский) должен быть создан с использованием самых передовых инженерных технологий и богатых материалов. Так и произошло.

Пожар добавил галерею и четыре купола

Спустя 11 лет после смерти князя Андрея Боголюбского, в 1185 году, деревянный Владимир сгорел. Существенно пострадал в том пожаре и Успенский собор. Огонь полностью уничтожил дубовые «связи», которые стягивали здание изнутри. Всеволод Большое Гнездо, который принял престол после своего старшего брата Андрея, решил храм не разбирать, а перестроить. Здание обнесли снаружи галереей.

На фото мы видим, что стены собора эпохи Боголюбского связаны с галереей аркбутанами (наружными каменными арками). Такая перестройка существенно увеличила площадь храма. Именно во времена Всеволода Большое Гнездо, по одной из точек зрения, собор обрел пять куполов. Считается, что первоначально был только один купол.

Вот лишь несколько фактов, связанных с историей владимирского Успенского собора. Но наш рассказ только начинается. С следующем выпуске вы познакомитесь с живописным убранством кафедрального собора Владимирской области.

Подготовила Дарья Ермолина

Съемки и монтаж Дмитрия Киреева

Фото «Призыва»