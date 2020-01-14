Уроженка Мурома превратила заброшенный храм в роскошный особняк

Анастасия Путкова, уроженка города Мурома Владимирской области, стала владелицей старинной церкви в США. Здание в штате Мэриленд она приобрела вместе с супругом Гантером. Заброшенный протестантский храм, которому больше 120 лет, превратился в стильный особняк. Дом стоил 350 тысяч долларов. На ремонт, который они делали своими руками, пришлось потратить ещё 20 тысяч.

Теперь в молельном зале находится гостиная с мебелью и коврами. Гантер, супруг Анастасии, сам выложил камин. Стены дома украшают мозаичные витражи со святыми. Кухня находится в алтарной части. Это одно из любимых мест в квартире, говорит Анастасия. Во дворе бывшей церкви можно увидеть старинное кладбище. Здесь семья гуляет с маленьким сыном. О своем уникальном проекте Анастасия Путкова рассказывает в Инстаграме, где дому посвящена отдельная страница.



— Американцы на это реагируют нормально. Здесь это нередкое явление. Можно посмотреть в Интернете много церквей, которые были переделаны в жилые дома. В России к этому настороженно относятся. У меня подружка говорит: я никогда не приду к тебе ночевать, у тебя кладбище на заднем дворе, – рассказала в своем интервью «Голосу Америки» Анастасия. — Но, по большей части, мы просто история этого дома. Для этого здания, которое стоит здесь 120 лет, мы просто мгновение.

Первый раз в США Анастасия прилетела 10 лет назад, чтобы поработать летом по программе «Work and Travel». В одной из кофеен Нью-Йорка познакомилась с мужем, и вот уже 9 лет они в браке. Обладатели необычного дома стали местными знаменитостями и даже попали на обложку глянцевого журнала. Особенно гармонично в их доме смотрятся рождественские украшения – зеленая ель и венки. Всё-таки торжественная церковная атмосфера здесь чувствуется. И супругам, которые, кстати, сами верующие люди, это нравится. Они любят свой дом.

Ранее «Призыв» сообщал, что православные верующие встретили Рождество в храмах Владимирской области.

Татьяна Данилова

Фото из личного архива супругов Дю Хоффманн