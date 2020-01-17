Управляющие компании поддержали отказ жителей платить за установку счетчиков

История с огромными суммами в квитках за установку общедомовых приборов учета тепловой энергии, выставленными жителям поселка Вольгинский Петушинского района, обрастает новыми подробностями. Управляющая компания «Эксперт», обслуживающая часть жилых домов, подготовила ответ на сообщение ресурсоснабжающей организации «Владимиртеплогаз», ранее опубликованное в «Призыве». Есть документы, которые указывают на то, что счетчики были установлены незаконно, подчеркивают в управляющей компании.

— В федеральном законодательстве все четко прописано, что в доме должна быть техническая возможность установки прибора учета. А у нас в семи домах ее нет. По разным причинам. Проведены обследования, составлены акты. Например, в одном из домов указано, что прежде нужно сделать капитальный ремонт, а его так и не было. Тем не менее приборы везде поставили, — рассказывает директор управляющей организации «Эксперт» Юлия Икизли.

От жителей требуют оплаты счетов за приборы учета, поставленные без документов.

«Владимиртеплогаз» еще летом 2019 года подготовил график приема установленных приборов учета тепловой энергии. В состав комиссии вошли собственники жилья, представители управляющей компании и «Владимиртеплогаза». В ходе осмотров члены комиссии выявили многочисленные нарушения: нет паспорта узла учета, свидетельств о поверке приборов и датчиков, схем присоединения абонентов. Список получился большой. Нарушения обнаружили еще летом, но до настоящего времени собственник прибора учета «Владимиртеплогаз» не предпринял никаких действий для их устранения. Более того, на последние приемки представители ресурсоснабжающей организации вообще не явились, рассказали «Призыву» представители управляющей компании.

— Нас возмущает, что «Владимиртеплогаз» перекладывает вину на управляющие компании. ООО «Эксперт» никогда не препятствовало в допуске РСО к общедомовому имуществу. Стоит отметить, что собственники не отказываются от оплаты приборов учета. Но они должны быть качественными и установлены в соответствии с требованиями федерального законодательства, — говорит директор управляющей организации «Эксперт» Юлия Икизли.

Управляющие компании предлагают поставщику комуслуг обращаться в суд и поставить точку в спорной ситуации в ходе судебных заседаний. Тогда же будет назначена судебная экспертиза, в рамках которой и станет ясно, насколько законны были действия ресурсников и каково состояние установленных приборов учета.

Как «Призыв» сообщал ранее, администрация поселка Вольгинский поддерживает жителей и собирается также отстаивать их права перед ресурсоснабжающей компанией. После нашей публикации глава администрации поселка Сергей Гуляев подготовил письмо с требованием аннулировать счета и вернуть деньги жителям. В настоящее время письмо отправлено генеральному директору ООО «Владимиртеплогаз», сообщает газета «Вольгинский вестник» в своей официальной группе в «ВКонтакте».

Анна Тумановская

Фото групп «Подслушано Вольгинский» и «Муниципальное образование поселок Вольгинский» в «ВКонтакте»