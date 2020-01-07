Управляющие компании и ТСЖ распространили открытое письмо о мусоре

Крупные управляющие компании и товарищества собственников жилья, обслуживающие большинство многоквартирных домов Владимира, составили открытое обращение губернатору. Тема – стартовавшая 1 января 2020 года мусорная реформа. Авторы просят главу региона принять меры к должностным лицам, ответственным за бесперебойный вывоз мусора на территории города. Они считают, что региональный оператор «Биотехнологии» фактически сорвал запуск мусорной реформы. Обращение опубликовано в СМИ и социальных сетях. Оно вышло на следующий день после выпущенного пресс-релиза администрации Владимирской области, в котором представители власти оптимистично сообщают, что работа по обращению с ТКО идет в соответствии с планами.

Все проблемы с вывозом мусора с дворовых территорий в первые дни года свалились на управляющие компании и ТСЖ.

Именно они выслушивали все жалобы жителей, принимали весь негатив и пытались связаться с региональным оператором «Биотехнологии». Мало, кто из жителей знал о новых правилах по вывозу мусора. В предновогодней суете люди только заметили пропавшие контейнеры и пустые контейнерные площадки, которые очень быстро завалило горами пакетов с мусором. По оставшимся квитанциям жители смогли связаться с управляющими компаниями. Ответа на опубликованное письмо от администрации области пока не последовало.

Как «Призыв» сообщал ранее, на помощь регоператору вышли муниципальные службы. Спецтехнка водоканала и центра управления городскими дорогами вывозила мусор из дворов.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»