«Улицы Владимира от А до Я»: эту книгу ждали 30 лет

Вышла в свет новая книга сотрудника отдела краеведческих исследований городской библиотеки Валентины Титовой «Улицы Владимира от А до Я». Последнее подобное издание коллектива авторов «Улицы Владимира» вышло в 1989 году, то есть более 30 лет назад. И оно ни в какое сравнение не идет по объемам с трудом Валентины Ивановны. Не говоря уже о том, что в 90-х годах многим центральным улицам были возвращены их исторические названия.

Данное издание является своеобразной экскурсией по улицам, площадям, паркам и скверам нашего города, попыткой через их названия помочь глубже узнать его историю. Книга знакомит с биографиями людей, чьими именами названы улицы Владимира. В начале книги Валентина Титова говорит о том, что такое топонимика и топонимия, как появилось название нашего города и всегда ли оно было таким. Книга рассказывает и о названиях рек, прудов, садов, парков, оврагов, стадионов и других объектов. Кроме того, в ней приведены сведения о названиях присоединенных в недавнее время к городу территорий.

— Что несут названия разных улиц, главным образом, то, что они несли в прошлом, до своего переименования, я изложила в этой книжке, — говорила на презентации Валентина Титова. — Здесь рассказано о том, как природные условия отражались в названиях, географические условия расположения – сколько у нас гор, спусков. Какие понятия отражались в наших названиях. Это все история! Если мы будет знать, что такое Стрелецкая улица, мы будем знать кусочек истории. Если мы будем знать, что такое наша Варварка, мы войдем в историю XVвека.

Со студенческих лет Валентина Титова занимается топонимикой, с тех пор как приехала во Владимир в 1960 году. И понемногу накапливала материал по истории возникновения названий в городе. Поэтому можно с уверенностью сказать, что книгу «Улицы Владимира от А до Я» она писала всю жизнь. Стоит посмотреть на список использованной литературы, приведенной в конце книги, и сразу станет ясно, что такой объем не осилить даже за несколько лет.

— Когда вы живете на улице долго, даже если это улица Егорова или Комиссарова, все равно захочется узнать, а кто же это такой, в честь кого названа наша улица, — рассказывала Валентина Ивановна. — Когда я работала в химзаводском музее, то меня очень просили: «Напишите в нашу заводскую газету, кто такой Комиссаров, кто такой Егоров, кто такой Растопчин. Потому что взрослые не знали, что ответить любознательным детям. Вот я писала в заводскую газету об этом небольшие очерки.

Особую благодарность Валентина Титова выразила в адрес владимирского издательства «Калейдоскоп» и его руководителя Евгения Хаимовича Зарецкого. Потому что сколько бы книг ни писали наши краеведы, всегда встает вопрос «А где взять деньги на издание?». Многие авторы вносят свои или пытаются получить грант. Но наш издатель сам взял на себя поиск средств на выпуск книги «Улицы Владимира от А до Я». Деньги выделило Федеральное агентство печати из фонда для поддержки региональных издательств.

Новую книгу Валентины Титовой можно приобрести в отделе краеведческих исследований Центральной детской библиотеки г. Владимира по адресу: ул. Большая Московская, 31. Время работы: с 9.00 до 17.30, суббота и воскресенье — выходные. Цена — 400 руб.

Справка: Валентина Титова – владимирский краевед, лауреат областной и городской премий в области культуры, искусства и литературы. Награждена премией российского историка и краеведа Сигурда Оттовича Шмидта. Во время работы во Владимирском фонде культуры и МУК «Владимирский некрополь» много сделала для изучения и сохранения городского историко-мемориального Князь-Владимирского кладбища. Была одним из инициаторов ежегодных областных краеведческих конференций. Является разработчиком концепции и ответственным за выпуск краеведческого альманаха «Старая столица». В течение 15 лет была председателем областного краеведческого общества. Участник программы «Топонимия», член топонимической комиссии при администрации г. Владимира, заместитель председателя Владимирского городского краеведческого общества.

Татьяна Лысова

Фото автора и Центральной городской библиотеки