Учителям дают миллион рублей по конкурсу

Миллион – деньги неплохие. На селе дом – не новый, не терем расписной, но обычный частный дом — купить можно. В райцентре – «однушку» с доплатой. В общем, материальный резон есть. А если ещё есть желание, призвание, любовь к детям и, возможно, стремление изменить жизнь, переехав ближе к природе, — тогда, конечно, это хорошая возможность. Это очень хорошая возможность. Речь о стартовавшей федеральной программе «Земский учитель». Именно о ней ведёт разговор в передаче «Бредешок» автор Николай Лившиц.

Расшифровка программы:

Помните сцену за новогодним столом в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», когда протрезвевший, наконец, Женя Лукашин говорит хозяйке квартиры, куда он так внезапно свалился: «У нас с вами, Надя, самые нужные профессии». Он врач, она учительница. Сейчас правота этих слов не теряет актуальности. И это закреплено официально — программами «Земский доктор» и «Земский учитель».

С Нового года стартовала федеральная программа «Земский учитель» — для педагогов, согласившихся работать на селе или в городах, где живут менее 50 тысяч человек. Это большинство райцентров Владимирской области. Таким людям выплатят подъёмные (в нашей местности это миллион рублей), если они возьмут на себя обязательство проработать на новом месте не менее 5 лет. Тратить деньги можно не только на жильё, а на любые цели по своему усмотрению. Главное, чтобы человек трудился, учил детей, сеял разумное, доброе, вечное.

Интересно то, что среди кандидатов даже предусмотрен конкурс с начислением баллов. Допустим, если учитель готов заместить вакансию, открытую больше трёх лет, то ему дают 5 баллов. А за двухлетнюю — 3. Если он не прочь махнуть за 200 километров от областного центра (я даже не знаю, есть ли такие уголки в нашей области), то получит целых 10 баллов. И так далее. Вообще, дело интересное, сейчас уже принимаются заявки. В списке вакансий и городские школы — в Юрьеве-Польском, в Радужном, и деревенские — в Камешковском, Судогодском районах. Вакансий меньше десятка, что, конечно, удивительно, поскольку буквально недавно называлась потребность в 600 и даже 800 мест, но, может, это только начало.

Надеюсь, что эксперимент будет удачным. Примеры «Земского врача» и «Земского фельдшера», программ, действующих уже несколько лет, говорят о том, что, может быть, не быстро, но кадры приходят. В прошлом году 5 врачей и 13 фельдшеров устроились во Владимирской области. Но. Трудоустройство — это всё же итоговая стадия. Закрепление специалиста. А до этого есть этап его подготовки. И основные потери происходят тогда, когда человек из вуза выпустился, а по профессии не устроился. На примере учителей это ярко заметно: врачей наша область не готовит, а учителей — сколько угодно: у нас есть педколледж, сохранился педагогический институт как часть ВлГУ. Они ежегодно выпускают сотни человек, а в школы приходит сколько? В 2018 году (за прошлый год сведений ещё нет) — 192, по данным департамента. То есть меньше трети от необходимого.

С одной стороны, КПД владимирского пединститута для сферы образования и в прежние времена был не 100-процентным: это, скорее, было местом общего развития, где люди, не склонные к прикладным наукам, получали диплом о высшем образовании. Но раньше и рынок труда был терпимее, устроиться было легче, и дефицита учителей не было, так что потери, видимо, закладывались изначально, иначе Владимирская область просто захлебнулась бы в педагогах.

Сейчас дело другое. Специалистам, обучившимся для «корочек», работу получить сложно. Но инерция мышления сохраняется. Диплом нужен? Нужен? Куда пойти? В пед. И в итоге — двойной казённый расход: первый раз — на обучение, второй — на стимулирование тех, кто всё-таки решил связать жизнь со школой в глубинке. Я про тот самый миллион.

Поэтому, раз уж расходы всё равно велики, может быть, стоит поднять престиж профессии, увеличив зарплаты учителям. Миллион — дело хорошее, но не очень стабильное. Сегодня дают, завтра вакансии заполнились — не дают. А зарплата — фактор постоянный. Долгоиграющий. Тут и без баллов всё понятно. Причём каждый месяц, а не раз в пять лет.

Фото: riastrela.ru