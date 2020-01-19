Убийцу жителя Владимира нашли по сим-карте

Раскрыть убийство 26-летнего жителя Владимира помогла сим-карта. Преступник выронил её прямо на месте убийства. Чтобы задержать душегуба, сотрудники Следственного комитета и полиции выехали в Екатеринбург: после совершённого злодеяния тот уже добрался до Урала. Теперь ему будет не до путешествий: ближайшие 18 лет он проведёт за решёткой.

Приговорённый за убийство нашего земляка неоднократно судим, вёл бродяжнический образ жизни.

Злоумышленник передвигался по стране автостопом. В конце июня 2018 года приехал во Владимир. Здесь облюбовал себе место в кустарнике возле дома на Добросельской. В июне он познакомился с местным жителем. Вместе они бродили по микрорайону, покупали спиртное и продукты. Когда деньги кончились, обвиняемый продал свой мобильный телефон, предварительно вынув сим-карту.

Вечером того же дня мужчины решили отправиться автостопом до Екатеринбурга. Однако между ними произошел конфликт. Владимирец нелицеприятно отозвался о матери обвиняемого и тот, будучи пьяным, нанёс обидчику несколько ударов ножом. Житель Владимира скончался на месте преступления. Его тело обнаружили случайные прохожие, уточняет СУ СКР по Владимирской области.

За убийство Фрунзенский районный суд назначил преступнику наказание в виде 10 лет лишения свободы. С учетом прежних судимостей суд постановил отправить его в исправительную колонию строгого режима на 18 лет с последующим ограничением свободы сроком на 1,5 года.

Ранее «Призыв» сообщал ещё об одном кровавом преступлении. Без вести пропавший житель Суздаля найден убитым. Его тело было обнаружено в реке Каменке.

Ольга Ефремова

Фото предоставлено СУ СКР по Владимирской области