У жителей Суздальского района горит бытовая техника

Новая стиральная машина, микроволновая печь и водонагреватель давно пылятся в коридоре. Екатерина Гришина показывает нам дорогую бытовую технику, вышедшую из строя. Жительница села Сеславское Суздальского района говорит, что всему виной скачки напряжения. Вместо положенных 220 вольт в дома большую часть дня поступает около 170. И это при хорошем раскладе.

Екатерина Гришина, староста села Сеславское Суздальского района:

Машина стиральная на 6 кг, она не достирала, задымилась вся.

У водонагревателя перегорели тены. Два стабилизатора.

Хорошо видно, как они загорелись, потому что не хватает в электросети напряжения.

В договорах четко прописано, что поставщик обязуется нам поставлять напряжение 220 вольт.

Если она будет 200, это для нас великая радость.

А так в основном 160-170. Самый случай был 122.

Мы даже писали коллективное письмо, что мы отказываемся отплачивать.

Проблема с электричеством появилась в селе не сегодня. Место это красивое и до города недалеко: если присмотреться, то огни Владимира можно увидеть из окна. И пока у жителей областного центра в комнатах горит свет, в Сеславком без надобности его не включают. Напряжения не хватает. Оно растёт пока только среди местного населения.

Любовь Крылова, жительница села Сеславское:

Сегодня утром в 7.30 напряжение 129.

Говорят, ждите, терпите, всё сделаем.

В областную ездили к главному инженеру, сказал, в марте сделаем, только не уточнил, какого года.

Три года уже прошло, сейчас четвертый март будет.

Скачки напряжения очень большие, только и бабахает стабилизатор туда- сюда.

Белье стирать, надо выйти посмотреть напряжение.

Если я буду стирать белье, включится машина стиральная и насос, который качает воду.

Все опять выключается.

Забыли, что такое утюг.

Люди рассказывают, что за нормальное электричество в домах они бьются уже пять лет. Куда только не писали. За это время почти каждая семья обзавелась стабилизаторами напряжения. Но это не спасает. Сколько за это время сгорело бытовой техники, даже устали считать.

Василий Лукьянов, житель села Сеславское:

Напряжения в домах вообще нет, техника сгорает от этого.

Напряжение 140-160 вольт, а за свет с нас берут как положено.

Не будете платить, отрежем. Приезжали, замеряли несколько раз, а воз и ныне там.

Очередная надежда появилась у местных жителей после обращения в средства массовой информации. Когда молчать стало просто нельзя. Вместе с редакцией «Призыва» и телеканалом «Россия-Владимир» в село приехали энергетики со спецтехникой. Долгожданные специалисты установили измерительные приборы и обещали помочь.

Михаил Вербин, начальник отдела по связям с общественностью «Россети Центр и Приволжья Владимирэнерго»:

На эти выходные мы поставим приборы контроля качества электроэнергии.

Потом будет проведен анализ по уровню напряжения и разработан комплекс необходимых мероприятий для исправления ситуации.

На данный момент показания измерительного прибора пока неизвестны. При этом за прошедшие выходные «сдалась» очередная микроволновая печь. Теперь она займет достойное место на кладбище испорченных приборов. Мы будем следить за развитием ситуации.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирцы готовы судиться за сгоревшую бытовую технику.

Полина Тарбеева

Фото и видео «Призыва»