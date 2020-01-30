У бога все живы. Кто погребен в некрополе Успенского собора?

Историю создают люди. Великие и деятельные. Именно они своими подвигами, созидательным трудом и сильной волей меняют окружающую реальность так, как считают правильным. На заре русской государственности, в далеком XII веке, князь Андрей Боголюбский задумал неслыханное: перенести княжеский стол и кафедру русской православной церкви из Киева в Северо-Восточную Русь. Такие планы и стали причиной основания Успенского собора во Владимире в 1158 году. Этим величественным сооружением мы можем любоваться и по сей день. Андрей задумал собор кафедральным, а Владимир отстраивал по образцу Киева, не скупясь на дорогие и сложные белокаменные здания. Столицей наш город стал еще при жизни князя, а центром русского православия — чуть позже. Но об этом отдельно.

Князь Всеволод Большое Гнездо продолжил начатое старшим братом, расширив и перестроив Успенский собор после страшного пожара 1185 года. Подробнее об архитектуре и истории создания храма мы рассказывали в первой серии нашего цикла. Интересно, что возведенная Всеволодом галерея стала гробницей. И сегодня здесь покоятся многие православные христиане, князья и епископы.

Лежат под светлой сенью своего творения и оба создателя Успенского собора: старший брат Андрей — в северной части храма, а младший брат Всеволод — в алтаре.

При Всеволоде Владимиро-Суздальское княжество достигло наивысшего расцвета. Младший брат Андрея Боголюбского имел 12 детей, среди них — 8 сыновей. А первая супруга князя Мария Шварновна основала во Владимире Княгинин монастырь, где теперь находятся ее святые мощи. Именно от рода Всеволода и пошла династия московских князей, будущих правителей русского государства.

Кто же еще из наших великих предков покоится в главном соборе Владимирской области, чьими стараниями кафедра митрополита была перенесена из Киева во Владимир и как кровопролитная Липицкая битва 1216 года связана с историей храма, расскажет народный гид Алексей Валентинович в очередном выпуске программы «Точка на карте». Смотрите третью серию о соборе.

Три кровных брата в огне Липицкой битвы

Великий князь Всеволод скончался в 1212 году. И вскоре после его смерти между княжескими сыновьями развернулась борьба за власть. 21 апреля 1216 году неподалеку от Юрьева-Польского (близ реки Газы) случилось одно из самых жестоких и кровопролитных междоусобных сражений того времени — Липицкая битва. Здесь в буквальном смысле брат шел на брата: старший Константин Всеволодович против младших Ярослава Всеволодовича (отца Александра Невского) и Юрия Всеволодовича. На стороне Константина выступило объединенное смоленско-новгородское войско, младших поддержали жители Суздаля и Мурома.

По данным одной из летописей, только младшие Всеволодовичи убитыми потеряли 9 233 человека. А по версии историка Татищева, эта цифра достигает аж 17 250 человек. Для локальных сражений того времени — огромные потери. Победили же войска Константина, ему и достался владимирский престол.

А летом 1808 года одна из крестьянок села Лыково, расположенного неподалеку от града Юрьев-Польского, обнаружила в кустах «что-то блестящее». Это оказался старинный княжеский шлем. Артефакт приписывают Ярославу Всеволодовичу, одному из участников Липицкого сражения. Сегодня ценная находка хранится в московской Оружейной палате.

А в Лыково в память о тех событиях установили памятник — «Лыковский шишак». Не так давно мы здесь побывали и сняли интересное видео. Посмотреть можно здесь.

Вы спросите: и как эта история связана с Успенским собором? А в его гробнице некогда враждующие братья Константин, Ярослав и Юрий нашли свое упокоение. И сегодня их нетленные мощи находятся рядом, в галерее их великого отца Всеволода Юрьевича. Вечность всех сравняла. Можно сказать, что здесь в лицах лежит русская история — история вражды и примирения.

Митрополит Максим и перенесение кафедры

В соборе покоятся и епископы владимирские: Федор, Серапион, Симон, Митрофан. Каждый оставил свой след в истории. Но особое место занимает фигура митрополита Максима, грека по происхождению, который в 1299 году уехал из Киева во Владимир. И таким образом перенес центр русского православия в северо-восточные земли.

Это событие напрямую связано с идеей основателя Успенского собора Андрея Боголюбского, который хотел, чтобы Владимир стал как политическим, так и религиозным центром Руси. Так, через сто с небольшим лет после смерти князя его задумка воплотилась в жизнь.

«Максим сделал решительный, окончательный шаг, которым ясно засвидетельствовал, что жизненные силы совершенно отлили с юга на север, и … Киев потерял прежнее значение и благосостояние», — поясняет историк Соловьев.

У бога все живы. Тени покоящихся под сводами древнего собора стоят рядом с современными верующими, которые приходят сюда поклониться святым мощам, полюбоваться великолепным живописным убранством храма, фресками Андрея Рублёва, почувствовать дыхание великой русской истории, которая оживает здесь в судьбах тех, кто ее творил.

Для тех, кто хочет посмотреть полный цикл о соборе, еще раз приводим ссылки на 1-ю и 2-ю серии:

Подготовила Дарья Ермолина

Съемки и монтаж Дмитрия Киреева

Фото и видео «Призыва»