Тысячи Дедов Морозов и Снегурочек пробежались по Владимиру 

Жители и гости Владимира сегодня смогли вновь окунуться в атмосферу праздника. В городе состоялся уже девятый по счету забег Дедов Морозов и Снегурочек. По данным городской мэрии, участие в костюмированном соревновании приняли около трех тысяч человек. Возраст самого юного участника — всего 7 месяцев, самого возрастного — 82 года.

— Мы активные участники самых разных мероприятий, которые проводятся у нас в городе. Пришли сегодня сюда не ради призов, а чтобы поддержать наш город, но если нас отметят, будет приятно, — призналась «Призыву» мама самого юного участника соревнования.

Забег стартовал после танцевальной разминки от Золотых ворот.

Дистанцию в 600 метров от Золотых ворот до Соборной площади участники преодолевали в одиночку и семьями, дружескими компаниями и даже с домашними питомцами.

Победителей определяли по нескольким номинациям. Первое место в номинации «Самый быстрый Дед Мороз» занял Дмитрий Скороход. «Серебро» — у Максима Мельникова. Третье место завоевал Дмитрий Морозов. Первой в номинации «Самая быстрая Снегурочка» стала Анна Седых. Второе место — у Дарьи Шпагилевой. «Бронза» досталась Диане Кулаковой.

В номинации «Самый опытный Дед Мороз» победителями признаны Анатолий Митрофанов и Виктор Бубнов. «Самой опытной Снегурочкой» признана Елена Смирнова. Победа в номинациях «Самый нарядный Дед Мороз» и «Самая нарядная Снегурочка» присуждена Ярославу Скичко и Алене Некрасовой.

«Самым юным Дедом Морозом» и «Самой юной Снегурочкой» стали Мирон Ионов и Ульяна Купцова. А в номинации «Самая Снежная семья» победили семьи Разумовских, Гончаровых, Крайновых и Царегородцевых.

Каждый участник забега получил памятный сертификат, а победители – призы и подарки.

Ранее «Призыв» оценил плюсы и минусы катания с горок во Владимире.

Ольга Ефремова

Фото Дмитрия Баринова