Туристы на Рождество выбирают дорогой Суздаль

Суздаль вошёл в десятку популярных российских городов для путешествий на Рождество. Город-музей расположился на седьмой строчке рейтинга, оставив позади Воронеж и Тверь. При этом он стал одним из самых дорогих вариантов. Дешевле всего отдохнуть на Рождество в Воронеже — жилье стоит около 1,2 тысячи рублей в сутки, дороже всего – в Суздале, в среднем аренда жилья там составила 18,5 тысячи рублей, сообщает Tvil.ru.

Дорогая аренда жилья не остановила туристов.

Рейтинг составлен на основании данных оплаченных броней отелей, квартир и домов туристами в период с 6 по 12 января 2020 года. В тройку самых популярных у туристов городов на Рождество традиционно вошли Севастополь, Санкт-Петербург и Москва.

Однако, несмотря на популярность города-музея среди туристов, спрос начинает остывать. Туристы все чаще предпочитают не задерживаться в Суздале надолго. Что нужно сделать, чтобы он не превратился в транзитный город, «Призыву» рассказал Игорь Кехтер.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»