Труп мужчины нашли в сгоревшем гараже

Житель Мурома погиб в гараже. Труп мужчины 1965 г.р. был найден накануне во время тушения пожара в местном ГСК. По факту случившегося начата доследственная проверка. Следователь уже осмотрел территорию гаражей и опросил очевидцев. Как рассказали «Призыву» в пресс-службе СУ СКР по Владимирской области, в 1997 году погибший приехал в Муром и поселился у своей сожительницы. Однако через какое-то время они разъехались. Сохранив с женщиной хорошие отношения, он говорил ей, что снимает жилье, а сам поселился в гараже. Его он переделал под жилое помещение.

Погибший переделал гараж под жилое помещение.

Только вот жить в обустроенном легковоспламеняющимися материалами гараже было опасно. За несколько часов до трагедии мужчину видел председатель гаражного кооператива.

— Очевидных следов криминальной смерти не обнаружено. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. По результатам доследственной проверки будет воссоздана точная картина произошедшего и вынесено процессуальное решение, — уточнили в Следкоме.

Ранее «Призыв» сообщал, что без вести пропавший житель Суздаля найден убитым. Его тело было обнаружено в реке Каменке.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области