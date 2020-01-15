Трудоголизм — прогрессирующая болезнь XXI века

Праздники прошли. Мы немного перевели дух, втянулись в трудовые будни. И уже многие начинают забывать данные себе обещания: взять отпуск, отключать телефон в выходные, не задерживаться на работе и не тащить ее домой, уделять больше времени близким… Почему мы «загоняем» себя на работе, как информационные технологии увеличили продолжительность нашего трудового дня, от каких проблем мы пытаемся спрятаться за рабочими делами и что со всем этим делать, отвечает психолог Наталия Фельдман.

Трудоголизм – это одна из болезней современности. Если мы вспомним, например, Японию, то там это достаточно серьезная проблема. И это связано с менталитетом японцев. Что же происходит у нас сейчас? Все чаще с развитием технологий или с удаленной работой мы перестаем жить по правилу: вышел с работы и забыл. Нам сыплются сообщения, письма на электронную почту. Всегда находятся какие-то срочные дела и задачи, которые нужно сделать прямо сейчас.

Получается, что мы работаем неограниченное количество времени. С точки зрения рабочего процесса, когда все оперативно получают всё, что требуется, это неплохо. Но для собственных сил – это нехорошо. Если у нас нет гарантированного перерыва на отдых и свободного времени, то начинают сбиваться ритмы, наступает переутомление.

Как понять, что ты трудоголик? Ты постоянно думаешь и рассказываешь семье, друзьям только о работе. Ты никуда не можешь сходить, потому что или ты занят работой, или ты настолько устал, что у тебя нет сил никуда идти. Или ты ждешь, что тебе позвонят с работы.

Если 90% вашего времени занято работой, если вы чувствуете усталость, но в то же время не можете себе даже представить, что можно взять отпуск, отключить на выходные телефон. Это серьезные звоночки, что нужно обратить внимание на то, как вы живете.

А нужна ли мне эта работа и то, что она дает, такой ценой? Другая история, если погружение в работу — это способ не решать проблемы в семье или с ребёнком. Или вам кажется, что вы должны хорошо и много работать, чтобы к вам хорошо относились. Это детские установки.

Нам важно показать, что мы хорошие, мы умеем, мы достойны. Один из способов – много работать и ждать, что тебя оценят. Но так не бывает. Работа не должна становиться смыслом жизни. Работа – это инструмент. Да, это один из способов получения удовольствия, но тогда она действительно должна приносить радость.

Подготовила Дарья Ермолина

Фото: vladtime.ru