Три случая гриппа B зарегистрировано во Владимирской области

Новые случаи гриппа фиксируются во Владимирской области. За прошедшую неделю обследовано 6 человек. В итоге лабораторно подтверждено 3 случая вируса группы В. Один — в Гусь-Хрустальном, еще два — во Владимире. Болеют гриппом пока единицы, однако следует учитывать, что минувшая рабочая неделя была короткой и большинство жителей региона отдыхало.

Всего же за прошедшую неделю в больницы области обратились 4 773 человека, среди них 3 226 детей. Эпидпорог превышен возрастной категории от 0 до 2-х лет на 9,8%, от 3 до 6 лет на 2.1% и от 7 до 14 лет на 13,5%. Больше всего болеют во Владимире и в Собинском районе, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Один случай гриппа зафиксирован в Гусь-Хрустальном, еще два — во Владимире.

Чтобы уберечь себя от заболеваний, специалисты советуют не переохлаждаться, избегать контактов с простудившимися и посещения мест массового скопления людей, а еще не забывать о правилах личной гигиены. Любое вирусное заболевание, перенесенное «на ногах», может привести к серьезным осложнениям. А потому при первых признаках ОРВИ рекомендуют обращаться к врачу.

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Ольга Ефремова

Фото: regnum.ru