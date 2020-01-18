Три крупных фестиваля пройдут в наступившем году

В наступившем году во Владимирской области состоятся три крупных события. Все они хорошо знакомы ценителям музыки и театра. Сначала пройдет традиционный международный фестиваль «Музыкальная экспедиция». Он пройдет с 8 по 18 июня. В августе нас ждет всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне» (22-23 августа). Еще один крупный фестиваль состоится с 18 сентября по 3 октября. Это всероссийский театральный форум – фестиваль фестивалей «У Золотых ворот».

К культурной жизни привлекут не только взрослых, но и детей. Так, на базе Центра классической музыки будет создан детский симфонический оркестр. Ожидается, что он позволит раскрывать таланты молодежи и создавать все условия для творческой самореализации. В муниципальных образованиях уже проходят прослушивания и отбор музыкантов, которые войдут в состав оркестра.

В феврале начнет свою работу образовательный центр для одарённых детей в рамках программы «Юрий Башмет – молодым дарованиям России». В его деятельности будут участвовать педагоги ведущих российских и зарубежных учебных заведений.

Ежемесячно планируется проводить три мастер-класса по разным музыкальным инструментам.

Также в этом году на базе областного Центра пропаганды изобразительного искусства впервые пройдёт региональный конкурс детского творчества «Художественный мир». В нём примут участие талантливые юные художники в возрасте от 7 до 17 лет. Работы победителей и призёров будут представлены на выставке. Для ребят организуют мастер-классы в профессиональных художественных мастерских во Владимире и Суздале.

В 2020 году также будет построен современный Дом культуры в селе Порецкое Суздальского района. В Покрове и Гусь-Хрустальном создадут два виртуальных концертных зала, рапортует пресс-служба «Белого дома». В планах также ремонт шести домов культуры: в селе Ковардицы и деревне Пестенькино Муромского района, в деревне Вяткино Судогодского района, в деревне Сергеиха и селе Давыдово Камешковского района, в деревне Коровино Меленковского района. Для работы в отдалённых сельских территориях областные власти обещают приобрести еще несколько автоклубов.

Ранее «Призыв» напомнил о самых ярких событиях прошедшего Года театра.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»