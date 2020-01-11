Три человека погибли в ДТП в Ковровском районе

Смертельное ДТП произошло сегодня в Ковровском районе. Около 16.10 рядом с деревней Глебово столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Land Rover». Иномарка загорелась.

На данный момент известно о трех погибших и одном пострадавшем.

По информации местных пабликов, погибшие ехали в автомобиле «ВАЗ». Пострадал водитель иномарки. Обстоятельства произошедшего уточняются.

— На месте происшествия работают сотрудники полиции. Движение на данном участке пути затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулирование, — уточняет пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что сразу семеро человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП в Александровском районе .

Ольга Ефремова

Фото группы «Подслушано Ковров»