Топ-7 новых книг для новой жизни

Новый год окончательно и бесповоротно вступил в свои права — даже в Китае. Вы вдоволь напраздновались, нагулялись, намечтались и оформили длинные списки своих желаний. Теперь наступило время ставить реалистичные цели, чтобы в 2020 году достичь желаемого или максимально к нему приблизиться. Планируйте, делайте первые шаги, держите в голове мысли об успехе – и не заметите, как ваши мечты воплотятся в жизнь. Для тех, кто не знает, с чего начать, библиограф Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи Юлия Талалова подготовила подборку самых современных книг для осознания своих возможностей, постановки целей и смены привычек.

Читайте, действуйте и становитесь лучшей версией себя! Все эти издания абсолютно бесплатно можно взять почитать в библиотеках города, в том числе в областной библиотеке для детей и молодежи на пр-кте Строителей, 23. Продуктивного вам года!

Мэг Джей. Сверхнормальные: истории, которые делают нас сильнее

Книга психолога Мэг Джей описывает повседневную, но в то же время удивительную вещь – как формируется психологическая устойчивость и что это такое. Таких людей мы воспринимаем как супергероев в прямом смысле. В их жизни творятся такие же дурные вещи, как и у нас. Развод, переезд, споры с начальством, недопонимание со стороны близких – все это в скопе может вызвать уныние и «кризис среднего возраста». Но только не у этих людей. Так как же они это делают? Умение позаботиться о себе, воспринимать реальность такой, как она есть, признать свою уязвимость и идти вперед вопреки негативным установкам других о тебе — это и есть суперсила.

Ася Казанцева. Мозг материален: о пользе томографа, транскраниального стимулятора и клеток улитки для понимания человеческого поведения

Очень много говорят о всяком планировании, о бизнес-стратегиях, попутно расписывая свои дни, но почему-то никто не заикнулся, а как же это происходит в нашем мозгу. Научный журналист, популяризатор науки Ася Казанцева рассказывает в своей книге, какой же ваш мозг классный, как он работает и как справляется со всеми обрушившимися на него задачами: от включения телефона до очередной влюбленности. Как наши внутренние конфликты приводят к истине и как пережитый опыт перестраивает ваш мозг. Книга сопровождается отменным юмором и иллюстрациями, чтобы не было времени скучать.

Келли Макгонигал. Хороший стресс как способ стать сильнее и лучше

Обычно нас уверяют, что стресс влечет за собой тяжелые последствия: тут и сокращение срока жизни, и болезни сердца и прочих органов, и плохое настроение, и простуда, грипп и т. д. А что если это все неправда и стресс, наоборот, подталкивает к изменениям вас и ваше окружение? Келли Макгонигал предлагает совсем иной подход: а что будет, если вы примете свой стресс с положительной стороны? В поддержку своей теории автор делится своими выводами, подкрепляя их ссылками на научные исследования и жизненные истории пациентов.

Грег МакКеон. Эссенциализм. Путь к простоте

Если прочесть в Википедии, что такое эссенциализм, то понятнее от этого не будет. Теперь эта философская установка приняла новую формулу жизни, которая подразумевает исследование пространства и игра с ним и окружающими. Это наука задавать самому себе вопросы и отделять зерна от плевел. Книга истинного эссенциалиста Грега МакКеона уже успела стать бестселлером и научила людей, как делать меньше, но лучше.

Рик Хансон, Форрест Хансон. Живи: как залечить раны прошлого, справиться с настоящим и создать лучшее будущее

В этой книге вы познакомитесь с новым направлением и практикой в психологии – Mindfulness. Это понятие можно первести с английского языка как переводят как «осознанность», или «внимательность». Чтобы окончательно никого не запутать, суть книги авторы сразу разъяснили все в своем заголовке. В введении к изданию четко указано, как следует поступить с этой книгой, как начать её читать и в каком темпе. Но смысл остается неизменный: будьте добры по отношению к себе и адаптируйте любые методики этой книги под себя.

Дэн Вальдшмидт. Будь лучшей версией себя. Как обычные люди становятся выдающимися

«В начале книги обычно приводятся мнения и отзывы читателей, которым она понравилась. Но, по сути, какое вам дело до чужих мнений? Прочтите книгу и сделайте выводы сами». Эта фраза встречает вас сразу с первых страниц, и в этом заключается весь смысл прочтения любой литературы. Книга неожиданно для всех начинается с самоубийства. На первый взгляд успешный человек оказывается абсолютно несчастливым. Почему же так произошло?! На основе анализа огромного количества биографий выдающихся людей из мира науки, политики и бизнеса автор вместе с читателем делаете выводы о том, как формируется успешный человек и как стать лучшей версией себя.

Небольшая ремарка: если вы не хотите тратить время на прочтение всей книги, главные мысли в тексте уже выделены за вас.

Ок, что дальше?! Как превратить мечту в профессию

Последняя книга этой подборки предназначена для подростков, которые хотят правильно выбрать дело жизни, и для их родителей, которые хотят помочь своим детям определиться с профессией. Автором этого издания является образовательная компания SmartCourse. Ее методика «5 шагов к успеху» основана на пяти составляющих успешного выбора: «Остановись», «Исследуй», «Выбери», «Сделай», «Поделись». В книге нет готовых ответов и схем, но чтение и выполнение упражнений ведет к большей осознанности и самостоятельности в принятии решений. Психологические и профессиональные тесты, простейшие приемы менеджмента и планирования, советы специалистов по профориентации помогут подростку, да и многим взрослым, взглянуть шире на проблему выбора дела всей своей жизни.

Подготовила Татьяна Лысова

Заглавное фото: img3.goodfon.ru