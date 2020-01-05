«Точка на карте-2019». Путешествуем с народными гидами

О сколько же «открытий чудных» готова сделать для нас древняя владимирской земля. Главное, интересоваться. В 2019 году наш проект «Точка на карте» стал по-настоящему народным. К нам присоединились люди, которые не просто сами глубоко увлекаются краеведением, но с удовольствием проводят для владимирцев экскурсии по интересным местам области.

Благодаря проводнику Алексею Валентиновичу мы разгадывали загадки храмов и монастырей области, узнавали тайны старинных кладбищ и погостов. Народный экскурсовод Татьяна Лысова поведала малоизвестную историю известных зданий Владимира. Краевед Николай Фролов по крупицам собирал сведения о исчезающих селах и деревнях области, многие из которых неразрывно связаны со знаменитыми дворянскими фамилиями России.

В 2020 году мы продолжим наш проект, который уже обрел заслуженную популярность среди вас, дорогие читатели. Впереди у нас еще много увлекательных путешествий. А сегодня мы сделали подборку из того, что было снято в 2019 году. Приятного просмотра!