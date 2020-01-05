«Точка на карте-2019». Путешествуем с народными гидами

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Народный проект
О сколько же «открытий чудных» готова сделать для нас древняя владимирской земля. Главное, интересоваться. В 2019 году наш проект «Точка на карте» стал по-настоящему народным. К нам присоединились люди, которые не просто сами глубоко увлекаются краеведением, но с удовольствием проводят для владимирцев экскурсии по интересным местам области.
Благодаря проводнику Алексею Валентиновичу мы разгадывали загадки храмов и монастырей области, узнавали тайны старинных кладбищ и погостов. Народный экскурсовод Татьяна Лысова поведала малоизвестную историю известных зданий Владимира. Краевед Николай Фролов по крупицам собирал сведения о исчезающих селах и деревнях области, многие из которых неразрывно связаны со знаменитыми дворянскими фамилиями России.
В 2020 году мы продолжим наш проект, который уже обрел заслуженную популярность среди вас, дорогие читатели. Впереди у нас еще много увлекательных путешествий. А сегодня мы сделали подборку из того, что было снято в 2019 году. Приятного просмотра!
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Место, где все равны. Тайны Князь-Владимирского кладбища
Генерал, разгромивший турок на Шипке, народный герой Армении, дети-ангелы, святые и юродивые, знаменитые и безвестные – всех упокоило и уравняло кладбище, изначально созданное для захоронения умерших во время эпидемии чумы. Народный гид Алексей Валентинович провел для нас экскурсию по Князь-Владимирскому мемориальному кладбищу. Какие же тайны хранят местные безмолвные надгробия, и чем примечательны люди, под ними похороненные?
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Усадьба Безобразовых: следы прекрасной эпохи
Если у вас есть свободный выходной день и вы хотите провести его в прекрасном тихом месте, смело отправляйтесь в Патакино. Это село находится в Камешковском районе, в 44 километрах от Владимира, на машине можно добраться минут за 40. Именно там когда-то находилась великолепная усадьба рода Безобразовых. К сожалению, от нее сейчас осталось совсем немного: ворота, флигель, водонапорная башня и Троицкая церковь. Причем в свободном доступе только храм, остальное находится на территории Патакинской туберкулезной больницы. На экскурсию приглашает краевед Николай Фролов.
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Уголок солнечной Армении во Владимире
В заснеженном Владимире трудно не заметить это яркое, непривычное для старого русского города здание. Армянская церковь, облицованная розовым туфом, даже в хмурые дни выглядит так, словно она наполнена солнцем. В ней без труда угадываются черты древних Хор Вирапа, Татева, Нораванка и других храмов и монастырей Армении. На экскурсию приглашает автор программы Елена Пляскина.
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В селе Лыково погибает «Страшный суд»
Село Лыково Юрьев-Польского района недавно по-настоящему прославилось. Здесь установили так называемый «Лыковский шишак». Арт-объект представляет собой огромный шлем, как будто собранный из пазлов, и отсылает нас к далеким событиям XII-XIII веков, когда Русь горела в огне междоусобиц.
Но интересно Лыково не только этим. В местном храме находится уникальная роспись XIX века. Таких росписей во Владимирской области уже не осталось: многие были закрашены в советские времена, а иные разрушились. И только здесь пока сохранилась. Огромную, во всю высоту храма, стенопись за 200 лет ни разу не реставрировали. В отдельных местах рисунок осыпался, где-то видны следы протечек. Подробнее расскажет народный гид Алексей Валентинович.
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Больница «Красный Крест» — памятник любви и милосердию
Больница «Красный Крест» во Владимире была построена в память о 300-летии царствующего Дома Романовых. Первый камень в фундаменте будущего лечебного учреждения был заложен в 1913 году, вскоре после того как император Николай II с семьей посетил наш древний город. Строили на средства благотворителей и в рекордные сроки. Торжественное открытие состоялось 14 ноября 1914 года — в день рождения попечительницы российского Красного Креста, вдовствующей императрицы Марии Федоровны.
Еще больше интересных фактов о истории городской клинической больницы скорой помощи узнаете из рассказа народного экскурсовода Татьяны Лысовой.
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Каким был древний град князя Андрея Боголюбского
Предлагаем полюбоваться не только яркими красками осени (она в 2019 году была прекрасной), но и величественной архитектурой бывшего города и нынешнего посёлка Боголюбово. И, конечно, слушаем рассказ замечательного гида Алексея Валентиновича о том, каким был Боголюбов в древности, во времена княжения Андрея Юрьевича.
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О чем расскажет памятник князю Владимиру и святителю Федору
Эта точка на карте Владимира появилась совсем недавно – в 2007 году, но практически сразу стала одной из самых популярных достопримечательностей города. Народный экскурсовод Александр Смекалов не будет участвовать в спорах о том, кто из Владимиров – Мономах или Красно Солнышко — основал одноимённый город. Он расскажет о князе Владимире — крестителе Руси. И о памятнике, который наверняка хоть раз сфотографировали все любители прогуляться по бульвару Пушкина.
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Мост через Клязьму когда-то был «живым»
Откуда во Владимире появились Волжские ворота, и почему на заставе дежурили инвалиды? Как добирались владимирцы до противоположного берега судоходной реки, когда высокого капитального моста ещё не было? Народный экскурсовод Андрей Ершов приглашает нас на познавательную прогулку к клязьминскому мосту.
Все серии можно найти на нашем сайте в рубрике «Точка на карте«. Кстати, если у вас есть желание поделиться сведениями об интересных местах Владимирской области, напишите нам. Приглашаем всех желающих к участию в нашем народном проекте.
Подготовила Дарья Ермолина
Фото «Призыва»
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