Температура воздуха превысит норму на 12 градусов

Рабочая неделя завершится двумя аномально теплыми для января днями. В четверг и пятницу воздух в дневные часы прогреется до +3…+4 градусов. Плюсовые температуры прогнозируются и ночью. Как сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, отклонение от климатической нормы на 12 градусов ждет большую часть России. Затем поток атлантического воздуха станет слабеть, и тёплая аномалия уменьшится. В воскресенье днем прогнозируется до минус двух градусов.

Синоптики обещают до +3…+4 градусов.

Минусовые температуры еще придут, успокаивают синоптики, однако у этой зимы есть все основания войти в историю как самая теплая более чем за 130 лет, пишут «Известия» со ссылкой метеорологов.

Весна также не будет холодной — предварительные прогнозы обещают более теплые, чем обычно, март и апрель. Климатологи не спешат связывать погодные аномалии с глобальным потеплением, так как период наблюдения для таких выводов еще слишком невелик.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за погодных аномалий крещенские купели в этом году сделают на мелководье.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»