Татьяна Ковалькова стала директором гимназии № 3

Экс-начальник владимирского городского управления образования, а затем директор школы № 11 Татьяна Ковалькова возглавила гимназию № 3. Вчера нового руководителя представили коллективу. Елену Захарову, которая в течение нескольких месяцев исполняла обязанности директора данного образовательного учреждения, наоборот, направили руководить школой № 11. «Рокировка» произошла быстро, педагогов учреждений поставили перед фактом, сказав, что «приказы начальства не обсуждаются».

Татьяна Ковалькова награждена значком «Отличник народного просвещения» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

Между тем случилось то, чего опасался коллектив гимназии № 3 ещё в сентябре 2019-го. Уход с поста директора Галины Мартьяновой омрачил начало учебного года в этом учебном учреждении. Волновались и педагоги, и родители учеников. Примеры некоторых других школ показывали: приход директора «со стороны» влечёт дальнейшие кадровые перестановки и изменение атмосферы alma mater.

Гимназия № 3 — одно из лучших учебных учреждений города. Для того чтобы традиции сохранились, родители учеников в сентябре собрали подписи под обращением к сити-менеджеру Андрею Шохину. Они просили назначить директором специалиста из педагогического состава гимназии. Елена Захарова, исполнявшая обязанности руководителя гимназии после ухода Галины Ивановны Мартьяновой, всю жизнь проработала в этом учебном учреждении, а в детстве там училась. То есть подходила по «родительским» критериям, да и коллеги её поддерживали. Более того, Галина Мартьянова видела её своим преемником.

Но у руководства города свои виды. Осенью, видимо, из-за общественной реакции, никаких резких движений делать не стали. Прошло время — рокировка свершилась. Впрочем, нового директора Татьяну Ковалькову «варягом» в обычном смысле назвать трудно. В системе образования областного центра, да и в целом во Владимире она человек давно и хорошо известный. В 1986-2002 годах руководила прогимназией № 73, потом пять лет трудилась начальником управления социальной политики администрации города Владимира, затем ещё три года – заместителем главы администрации Октябрьского района. С 2010-го по декабрь 2016 года возглавляла городское управление образования. Потом ушла в школу № 11.

Сможет ли Татьяна Ковалькова стать достойной преемницей Галины Мартьяновой, покажет время.

Заслуги Галины Ивановны Мартьяновой велики. Она возглавила школу № 3 в середине 1980-х, когда были построены новые здания на Луначарке. Галина Ивановна, в свою очередь, была преемницей Валентины Александровны Тумаковой — старейшего и опытнейшего педагога областного центра. При Мартьяновой школа заслужила статус гимназии, здесь сложился высокопрофессиональный и сплочённый коллектив. Тщательный отбор, когда сама директор и завучи присутствовали на всех госэкзаменах в педуниверситете, позволил привлечь талантливые и молодые кадры. А многие из тех, кто сейчас преподаёт в гимназии, сами были её учениками.

Николай Лившиц