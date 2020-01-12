Тарифы Росреестра выросли с 10 января

С 10 января Росреестр повысил размер платы за предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости. Так, например, плата за выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости составит 460 рублей в бумажном виде и 290 рублей в электронном виде для физических лиц. Для юридических лиц справки подорожают до 1270 рублей и 820 рублей соответственно.

Средний рост тарифов на услуги Росрееста – 13-16%

За выдачу копии договора или другого документа о сделке придется заплатить 340 рублей. Рост – 40 рублей. Если заказать услугу онлайн, то получится вдвое дешевле. Для юрлиц цена опять же выше: 1080 рублей и 450 рублей соответственно. Выдача копии межевого плана подорожала с 950 до 1080 рублей, а выдача копии договора долевого участия с 1500 до 1740 рублей.

Как «Призыв» сообщал ранее, с Нового года подорожали тарифы на пригородные электрички, в том числе московского направления, а также проезд в автобусах и троллейбусах на территории области, за исключением Владимира.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»