Танцы для взрослых, бесплатное кино и украшения рязано-окцов: что ждет нас в выходные?

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«Удивительный мир украшений древних жителей Мещёры» 6+
Археологические исследования показывают, что рязано-окцы были высококлассными воинами, совершавшими дальние походы, а их женщины занимали высокое положение в обществе, управляли городами и сражались наравне с мужчинами. Украшения древних жителей Мещёры свидетельствуют о богатой культуре наших предков, отражают их представления о мире и Вселенной.
Выставка подготовлена Музейным историко-культурным комплексом Шиловского муниципального района Рязанской области, Рязано-окским историческим сообществом и Гусь-Хрустальным историко-художественным музеем. В Шиловском музее собрана самая богатая на нынешний день коллекция украшений древних жителей Мещеры. Один из основателей Шиловского музея – археолог, этнограф, историк и писатель Андрей Гаврилов создал точные копии этих украшений. А историк и археолог Александр Гаврилов совместно с художником Павлом Алешиным впервые в истории – точные реконструкции облика рязано-окцев. Представит экспозицию и расскажет подробно о работе с артефактами Николай Скулов, директор Гусь-Хрустального историко-художественного музея.
Областная научная библиотека: ул. Дзержинского, 3
18 января в 13.00
Вход свободный
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Показ и обсуждение фильма «Гражданин Кейн» 12+
ИЦАЭ Владимира и волонтёрское объединение «Инициатива» приглашают на показ одного из прекраснейших кинопроизведений двадцатого века «Гражданин Кейн». Это первая полнометражная работа режиссёра Орсона Уэллса, исполнившего главную роль в собственном произведении. На протяжении нескольких десятилетий «Гражданин Кейн» регулярно побеждал в масштабных опросах знатоков киноиндустрии как «лучший фильм всех времён и народов».
Перед просмотром пройдёт мини-лекция, а после обсуждение картины и её вклада в мировую культуру, популяризацию искусства и науки. Помимо этого будут показаны лучшие выпуски программы «Горизонты атома» и научно-популярный фильм «Творцы атомного проекта».
ИЦАЭ Владимира: Октябрьский пр-кт, 3 (вход со двора через шлагбаум, серая дверь с двумя ступеньками, домофон 10)
18 января в 14.00
Вход свободный
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Рок-концерт «Заговорщики» и Black Rain 18+
Так получается, что иногда владимирские музыканты собираются попить чайку вместе. Посиделки неожиданно перетекают в… совместный концерт. Такой грянет в эту субботу в творческой рок-лаборатории «Другой». «Заговорщики», естественно, задумали заговор. Заговор ЗА, а не против. За Музыку, Мир, Добро и Справедливость! Стиль — вольный. Звук — разный. Цель — завоевание мира.
Black Rain — хард-рок группа, в репертуаре которой только авторский материал от мелодично-лиричных баллад до хард-рок металлических вещей.
Рок-бар «Другой»: ул. Большая Московская, 14
18 января в 20.00
Цена билета — 100 руб.
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День открытых дверей в танцевальном клубе SunSha 18+
Если ты хочешь, чтобы твой 2020 год был насыщен положительными эмоциями, новыми знакомствами, приятным общением и яркими танцевальными вечеринками, не упусти свой шанс! С 12.00 преподаватели клуба SunSha проведут бесплатные мастер-классы по танцам.
А с 18.00 всех ждет вечеринка с показательными выступлениями, розыгрышем абонементов, анимациями и танцами в ритме сальсы, бачаты, аргентинского танго, линди хопа и кизомбы. Захватите с собой сменную обувь!
Танцевальный клуб SunSha: ул. Девическая, 15-б
19 января в 12.00 и 18.00
Вход свободный
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Открытый кинопоказ крутого кино
Maxtone Concert Hall, расположенный в здании бывшего кинотеатра «Мир», приглашает посмотреть на большом экране три популярных фильма 2013-2014 годов абсолютно бесплатно. Отдохните в этот воскресный день с замечательным фильмом и в хорошей компании!
12.00 — «Пятерка супергероев» (2013, США, 0+). Жизнь самых обычных щенков меняется в один миг, когда они находят кольца, наделяющие их сверхспособностями. Им придется достаточно потренироваться, чтобы научиться контролировать свои новые возможности. А они им понадобятся в схватке с воинственным пришельцем, который захочет захватить нашу планету.
16.00 — «Малефисента» (2014, США, 12+). Юная волшебница была почти затворницей в лесу, окруженная сказочными существами. Однако, вскоре в прекрасный и зачарованный мир вторглись люди. Чтобы защитить его от бед и хаоса, Малефисента призвала на помощь темные силы.
20.00 — «Джон Уик» (2014, США, 16+). Ничем не примечательный американец живет размеренной жизнью. И мало кто догадывается, что это один из лучших профессиональных убийц. И однажды он вынужден вернуться к своему прежнему ремеслу: угоняют его любимую машину и зверски расправляются с обожаемой собакой. Джон начинает свою месть.
Maxtone Concert Hall: ул. Большая Нижегородская, 19 (бывший кинотеатр «Мир»)
19 января в 12.00, 16.00 и 19.00
Вход свободный
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Молодежный хоккей 12+
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The Metropolitan Opera: Эхнатон 16+
Американец Филип Гласс – живой классик минимализма, одного из самых влиятельных музыкальных течений XX века. Написанный в 1983 году «Эхнатон» – заключительная опера его «портретной трилогии», посвященной масштабным персонажам мировой истории, захваченным собственными идеями и повлиявшим с их помощью на человечество. Историю древнеегипетского фараона Эхнатона, завороженного богом солнца и пытавшегося ввести культуру поклонения исключительно этому богу в политеистическом Египте, некоторые учёные считают прообразом и предвестником появления авраамических религий. Словно подчеркивая эти связи, Гласс в своей опере смешивает языки: древнеегипетский соседствует с библейским ивритом и языком публики, для которой осуществляется конкретная постановка.
Спектакль Фелима Макдермота, перенесенный в Metropolitan Opera из Английской национальной оперы и удостоенный в 2017-м Премии Лоуренса Оливье, способен удивить изысканностью костюмов и общим качеством картинки, но запоминается в первую очередь тем, как синхронно и виртуозно работающие группы актеров визуализируют музыкальный метод Филипа Гласса: повтор и течение, тревога и величественность, кружение и красота.
«КиноМакс-Буревестник»: пр-кт Ленина, 29
19 января в 15.00
Цена билета – 600 руб.
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Бардовский фестиваль «Крещенский квартирник» 12+
«Квартирник» — это необычный формат концерта, подкупающий неформальностью и живой домашней творческой атмосферой. В концерте музыканты камерно исполняют свои лучшие песни и новые композиции. Неформальное музыкальное общение дает зрителям возможность увидеть множество неповторимых акустических номеров и узнать известных исполнителей с неожиданной стороны. В программе примут участие барды объединения «Акустический портал».
Областной дом работников искусств: ул. Гоголя, 2
19 января в 17.00
Цена билета – 200 руб.
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Феерический концерт ТВОЮЖНАЛЕВО 18+
Хотите, чтобы выходные прошли на ура? Тогда запланируйте встречу с группой ТВОЮЖНАЛЕВО! Добавьте яркости, звука и пенного в серую картинку унылых будней! Ведь концерт ТВОЮЖНАЛЕВО — это мероприятие, которое нельзя пропустить! Вас ждут авторские композиции в стиле треш поп-рок и ретро-рок, а также каверы на лучшие песни.
Макс Брой: ул. Дзержинского, 11
19 января в 19.00
Цена билета – 350 руб.
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Семейный киномарафон
Бесплатный кинотеатр ВПОО «Милосердие и порядок» порадует своих гостей в выходные прекрасной кинопрограммой. В субботу и воскресенье детей и взрослых ждут новые мультики и художественные фильмы.
10.30 – комедийный мультфильм «Клара и волшебный дракон» (Украина, 2019, 6+). Жизнерадостный енот и ворчливый гном отправляются в дальний путь, чтобы вернуть волшебного дракончика домой. На своем пути их ждет встреча с девушкой Кларой и ее помощниками — тремя забавными обезьянками. Смогут ли герои вернуть дракончика домой, преодолеть силы зла и узнать, кто на самом деле Клара?
13.30 – анимационный фильм «Эллиот» (Канада, 2018, 6+). Маленькая лошадка мечтает занять место одного из северных оленей в упряжке Санты. У него есть всего три дня, чтобы доказать окружающим, что он достоин стать одним из них. Ведь если чего-то хочешь по-настоящему, то чудеса случаются непременно!
16.00 – аниме «Дети моря» (Япония, 2014, 12+). Мальчики Уми и Сору родились и выросли в море, они обладают сверхъестественными способностями. Между тем во всём мире происходит удивительное: из океанариумов исчезает вся живность, а морские существа появляются в необычных для себя местах обитания.
18.30 – триллер «Потерянный остров» (Россия, 2019, 16+). Столичный журналист Игорь Воеводин прибывает на отдаленный дальневосточный остров, чтобы сделать репортаж о рыбацком поселении, в котором нашли своё последнее пристанище 12 человек, окружённых дикой природой в бескрайнем океане. Оторванный от большой земли, он оказывается во власти местных жителей и притягательной хозяйки острова.
«Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
18 и 19 января в 10.30, 13.30, 16.00 и 18.30
Вход свободный
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/sunsha_club
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