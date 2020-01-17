Танцы для взрослых, бесплатное кино и украшения рязано-окцов: что ждет нас в выходные?

Археологические исследования показывают, что рязано-окцы были высококлассными воинами, совершавшими дальние походы, а их женщины занимали высокое положение в обществе, управляли городами и сражались наравне с мужчинами. Украшения древних жителей Мещёры свидетельствуют о богатой культуре наших предков, отражают их представления о мире и Вселенной.

Выставка подготовлена Музейным историко-культурным комплексом Шиловского муниципального района Рязанской области, Рязано-окским историческим сообществом и Гусь-Хрустальным историко-художественным музеем. В Шиловском музее собрана самая богатая на нынешний день коллекция украшений древних жителей Мещеры. Один из основателей Шиловского музея – археолог, этнограф, историк и писатель Андрей Гаврилов создал точные копии этих украшений. А историк и археолог Александр Гаврилов совместно с художником Павлом Алешиным впервые в истории – точные реконструкции облика рязано-окцев. Представит экспозицию и расскажет подробно о работе с артефактами Николай Скулов, директор Гусь-Хрустального историко-художественного музея.

Областная научная библиотека: ул. Дзержинского, 3

18 января в 13.00

Вход свободный