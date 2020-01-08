Таксист влетел в «девятку» на встречке

Таксист на «Renault Logan» решился на рискованный маневр, выехал на встречную полосу и врезался в вазовскую «девятку». По предварительной информации пресс-службы УМВД, водителю было 20 лет. Машина ехала со стороны Владимира, авария произошла в районе деревни Зелени. В социальных сетях очевидцы аварии сообщают, что таксист был в неадекватном состоянии. Но в УМВД пока информации о его наркотическом опьянении не дают.

В такси «Яндекс» на пассажирском сидении находились две женщины, 58-ми и 62-х лет. Вместе с двумя водителями их доставили в больницу скорой помощи. Участники обсуждений аварии в соцсетях рассказывают, что врачи «Красного креста» оперативно подготовились к встрече двух «скорых», оказали всем пострадавшим необходимую медпомощь. Очевидцы сообщают, что одна из пассажирок скончалась в больнице. Но это пока не подтвержденная информация.

Авария произошла 7 января вечером в Юрьев-Польском районе. На улице уже было темно, двухполосная трасса не освещается, плюс на улице шел снег. Следовало двигаться предельно осторожно и с соблюдением скоростного режима. В настоящее время по факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как «Призыв» сообщал ранее, в тот же день празднования Рождества в Александрове произошла авария, в которой пострадало восемь человек.

Анна Тумановская

Фото «Подслушано Автомобилистов Владимир»