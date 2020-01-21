Свиным гриппом заболели три жителя Владимирской области

Сразу три случая свиного гриппа официально зафиксированы за минувшую неделю во Владимирской области. A(H1N1) опасен своими осложнениями, нередко он переходит в пневмонию. Еще у четырех жителей региона лабораторно подтвержден грипп B. Также по региону циркулируют аденовирусная инфекция и РС-инфекция. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Всего же за прошедшую неделю зарегистрировано 8 323 случая острых респираторных вирусных инфекций, среди заболевших 5 099 детей. Это почти на 3,5 тысячи больше заболевших, чем было неделей ранее. Больше всего болеют во Владимире, в Собинском и Юрьев-Польском районах. Эпидпорог превышен в возрастной категории от 3-6 лет на 5,7% и у взрослого населения на 12%.

Число заболевших ОРВИ за неделю выросло на 3,5 тысячи.

Чтобы уберечь себя от заболеваний, специалисты советуют не переохлаждаться, избегать контактов с простудившимися и посещения мест массового скопления людей, а еще не забывать о правилах личной гигиены. Любое вирусное заболевание, перенесенное на ногах, может привести к серьезным осложнениям. При первых признаках ОРВИ рекомендуют обращаться к врачу.

Ранее «Призыв» сообщал, что количество заболевших коклюшем во Владимирской области за год выросло в 4 раза. По итогам 2019-го в регионе зарегистрировано 165 подтвержденных случаев.

Ольга Ефремова

Фото: vivareit.ru