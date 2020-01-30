Сведения об ИП «М…» не включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение ГБУ «Управление административными зданиями администрации Владимирской области» о включении информации об ИП «М…» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении запроса котировок в электронной форме на поставку светодиодных прожекторов для нужд государственного бюджетного учреждения «Управление административными зданиями администрации Владимирской области».

По данным заказчика, в установленные сроки контракт не был подписан победителем закупки на электронной площадке.

По итогам рассмотрения обращения и руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила отказать в удовлетворении обращения ГБУ «Управление административными зданиями администрации Владимирской области» о включении информации об ИП «М…» в РНП.