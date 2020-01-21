Суд вынес приговор бывшему гендиректору музея и его пособникам

Находясь на посту гендиректора ВСМЗ, Игорь Конышев при помощи своего зама подписал с московской фирмой «Айкитти» договор на оказание услуг. В результате чего ВСМЗ приобрел новый логотип улыбающегося льва за 400 тысяч рублей и новый сайт за 4 миллиона рублей. Хотя потом в ходе уголовного расследования, выяснилось, что общая сумма этих разработок не превышает 1,5 миллионов рублей.

Сегодня в Ленинском районном суде озвучили приговор бывшему генеральному директору Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорю Конышеву и его пособникам — заместителю Александру Трушинскому и столичному бизнесмену Сергею Картинцеву, который и выполнял заказ. В январе прошлого года всю троицу задержали за хищение государственного имущества.

Но судья видимо учёл смягчающие обстоятельства преступников – полное раскаяние и погашение ущерба. В итоге за умышленное хищение миллионов из бюджета государственного музея фигурантов осудили условно. Конышева приговорили к 5 годам условно с запретом занимать руководящие посты в госструктурах на 3 года. Трушинскому дали 4 года условно, а Картинцеву – 3,5 года. Сами осужденные заявили, что уже достаточно наказаны в ожидании приговора под домашним арестом.

Игорь Конышев, осужденный, бывший генеральный директор ВСМЗ:

Я полностью пересмотрел свою жизнь. И даже при всех обозначенных сроках на суде, я не готов возвращаться на работу, связанную с государственной службой. Я считаю приговор правомерным, абсолютно справедливым. Обжаловать его не собираемся.

Я сам зарекся и других увещеваю – не начинать. Потому что любая твоя ошибка, очень быстро превращается в преступление. А это всегда плохо. И этот год очень многому меня научил, многое изменил во мне.

Сейчас, по словам Игоря Конышева, он работает в некоммерческой организации и находится в поиске интересных предложений. Говорит, что в «этой жизни умеет многое, не только руководить». За судьбой своего прежнего места работы следит по публикациям СМИ. Пока был под домашним арестом, такой возможности не было.

С осужденным Сергеем Картинцевым все судебные заседания рядом находилась жена. В их семье 4 несовершеннолетних ребенка. Главу семейства арестовали ровно год назад, и он не смог попасть на день рождения сына. По словам жены Картинцева, в момент ареста мужа им дали всего 2 часа на поиск жилья во Владимире. Иначе отбывать время до суда ему пришлось бы не в квартире, а в СИЗО. Сами-то они столичные жители. В итоге пришлось согласиться на первое попавшее предложение от риелторов, которые сдали им «убитую» однушку на окраине города за 20 тысяч рублей в месяц. По словам осужденного, это преступление нанесло вред его репутации. Но главное, что он остался на свободе.

Сергей Картинцев, осужденный:

Я доволен тем, что остаюсь на свободе, праздновать день рождения со своим сыном. Буду вести активную жизнь. Работать, обеспечивать свою семью. Конечно, присутствовал сговор, и я его признал. На это преступление я пошел осознанно.

Но если потрать я на разработку сайта вдвое больше денег, это была бы другая статья. Будь я менее эффективен как бизнесмен, я бы получил меньшее наказание. Это некий диссонанс с моим мировоззрением.

Сейчас, по словам Сергея Картинцева, он хочет отойти от бизнеса и заняться творчеством. Будучи в неволе он уже написал книгу. Хотя его «творчество», которое обошлось бюджету более чем в 4 миллиона рублей, сами музейщики не оценили. На этот сайт жаловались посетители. Он был неудобным для получения информации.