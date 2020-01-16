Суд отстоял право пациента на электронную запись

Владимирский областной суд отстоял право пациента записаться к специалистам ОКБ через Интернет. Решение это было принято Октябрьским районным судом в конце прошлого года. Ответчики по делу попытались его оспорить. Но результат остался без изменений. Теперь электронная запись должна быть обеспечена. Если этого не произойдет, обратившийся в суд фермер из Судогды Александр Малышенко готов на решительные шаги.

— Когда мы получим на руки исполнительный лист, Александр Малышенко попробует еще раз записаться в электронном виде к врачу. Если этого не произойдет, то с судебным приставом мы заедем сначала в Судогодскую районную больницу, чтобы оштрафовать главного врача за неисполнение судебного решение. На должностное лицо наложат штраф до 50 тысяч рублей, — пояснил «Призыву» представитель истца Альберт Русанен. — Затем заедем в ОКБ и также оштрафуем главного врача. Попробуют не исполнить второй раз решение суда, опять штраф. А за третий случай уже уголовная ответственность за неисполнение судебного решения.

Фермер отстоял право на электронную запись к врачу

Скандальная история началась в апреле этого года. Руководитель фермерского хозяйства из Судогодского района Александр Малышенко не смог записаться к врачу областной клинической больницы по системе «врач-врач». Пациент, не попавший на прием, отправился в суд — лопнуло терпение. Говорит, что терять время в очередях, чтобы попасть к узким специалистам ОКБ, у него нет возможности.

— Наша задача была в том, чтобы не только добиться возможности попасть к врачу по системе» врач-врач», но и обеспечить возможность людям из районов попасть к узким специалистам ОКБ через портал госуслуг самостоятельно. Чтобы человек мог записаться сам, даже не имея направления, — пояснил «Призыву» истец Александр Малышенко. — Наконец-то у жителей нашей глубинки появится возможность дистанционно записаться к узким специалистам. А это значит, что сможем разгрузить работу участковых врачей-терапевтов, записывающих пациентов по системе «врач-врач». И частично освободим их от компьютерной рутины.

Соответчиков по делу Александра Малышенко было сразу четыре: областная клиническая больница, ЦРБ Судогодского района, департамент здравоохранения администрации Владимирской области и Медицинский информационно-аналитический центр, ответственный за настройку электронной регистратуры в ОКБ и других больницах региона. По словам Альберта Русанена, судебный процесс этот может войти в историю. Удалось отстоять права не только отдельного пациента, но и всех жителей области.

Ранее «Призыв» сообщал, что пациенты Собинской районной больницы добились возобновления электронной записи на прием к врачу. Они смогут как раньше пользоваться порталами госуслуг и «Регистратура33».

Полина Тарбеева

Заглавное фото:cherez-internet.ru