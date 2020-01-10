Старые Петушки выступили против автомойки

Конфликт в Петушинском районе. Жители деревни Старые Петушки ополчились на автомойку. Та выросла в десятке метров от их частных домов. Люди уверены, что нарушены их интересы. «Всё по закону», — отвечают в тех инстанциях, куда они обращались. Документам жители не верят и опасаются, что грязная вода с мойки потечет в их огороды и колодцы.

По соседству с новой автомойкой находятся пять домов.

Борьба вокруг объекта дорожного сервиса развернулась в прошлом году. В конце лета деревенские жители начали писать коллективные жалобы. А предыстория ещё более ранняя.

— Хозяин автомойки подходил к нам, просил подписать бумажку, что мы не против строительства автомойки. Мы были против. Он на год исчез из нашего поля зрения. А потом появились строители и начали возводить конструкцию, — говорит местный житель Владимир Савинов. — Теперь у нас под окнами готовая мойка и шиномонтаж. Куда оттуда пойдут воды?

Обитатели частных домов обратились в местную и областную администрации, в прокуратуру. Ответы их разочаровали: автомойка строится со всеми разрешениями. «Фактов нарушения градостроительного законодательства не выявлено», — указано в письме за подписью Александра Байера, врио заместителя губернатора. По его разъяснениям, санитарно-защитная зона от границ объекта составляет: с севера — 12 м, северо-востока — 38 м, востока — 30 м, юга и юго-востока — 50 м; с юго-запада, запада и северо-запада — по границе площадки.

— Расчетные значения уровня шума в контрольных точках не превышают предельно-допустимые уровни шума и соответствуют требованиям санитарных норм, — указано в письме.

Судя по документам, собственник автомойки сумел оформить назначение земли под мойкой в категорию «для ведения предпринимательской деятельности», а местные власти провели публичные слушания о выдаче разрешения для строительства мойки. Правда, жители Старых Петушков, по их словам, даже об этом не подозревали.

— Публичных слушаний не было. По крайней мере, нас, жителей ближайших к автомойке домов, на них никто не приглашал. Мы своих подписей не ставили, — сообщил «Призыву» селянин Владимир Савинов. — Протоколов проведенных публичных слушаний нам никто не показал в администрации. Хотя мы просили.

Региональный Центр гигиены и эпидемиологии нарушений у строящегося объекта также не выявил. «Расчетные концентрации веществ, поступающих в атмосферный воздух от источников выбросов автосервиса в зоне влияния предприятия, соответствуют требованиям СанПиН», — гласит ответ Роспотребнадзора.

— Строится автомойка законно. Расстояние санитарной зоны было сокращено в рамках федерального законодательства. Выдано заключение, что данный объект не угрожает вредным воздействием на местных жителей. В проектно-сметной документации заложена замкнутая система водоочистки. Жителям не должны сливать грязные отходы, воду, — пояснила «Призыву» руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.

В надзорном ведомстве сказали, что предприятия вроде старопетушинской автомойки в рамках плановых рейдов проверяются раз в три года. Но сотрудники могут приехать и неожиданно, по жалобам местных жителей. Если мойка будет загрязнять окружающую среду, подключится ещё и природоохранная прокуратура. При выявленном нарушении предприятие могут закрыть. Поэтому в Роспотребнадзоре просят жителей просто быть внимательными. И в случае чего обращаться. По всей видимости, другого варианта никто селянам из Старых Петушков не предложит.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители Владимира пытались не допустить строительство автомойки на 4 поста. Но областной департамент строительства и архитектуры разрешил мыть машины рядом с жилыми домами на улице Куйбышева.

Татьяна Данилова

Фото местных жителей