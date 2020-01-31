Стал известен диагноз отдохнувшего в Китае владимирца

Вернувшегося из Китая жителя Владимира проверили на коронавирус. Согласно официальному сообщению регионального Роспотребнадзора, смертельно опасная инфекция у мужчины не выявлена. Медики установили, что турист переболел гриппом В, давшим осложнение в виде бронхита. Отсюда и кашель, с которым он пришел в городскую поликлинику №5 накануне. На данный момент мужчину уже отпустили домой.

— Пришло подтверждение, что житель Владимира переболел гриппом В. Это сезонная, вялотекущая болезнь, которую, судя по всему, он перенес на ногах, — пояснила «Призыву» руководитель пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. — Сейчас мужчина находится дома. Но это не значит, что он не останется под наблюдением медиков.

По словам Марины Колтуновой, житель Владимира будет находиться на контроле как минимум две недели — это инкубационный период коронавируса. Но повода для паники нет. Процедура это обычная для всех, кто побывал в Китае после нового года. Согласно данным ростуризма из КНР в наш регион вернулись восемь человек. Все они отдыхали в Поднебесной организовано.Сколько человек ездили в Китай самостоятельно, пока точно не известно. В частности, обратившийся к медикам 57-летний житель Владимира, посещал КНР в частном порядке.

Медики установили, что турист переболел гриппом В

На данный момент туры в Китай больше не продаются. В России возвращаются отдохнувшие в Поднебесной жители страны и студенты. Так, в начале февраля во Владимир должны приехать два студента ВлГУ, которые на новогодние каникулы ездили на родину. Ранее «Призыв» сообщал, что всего в опорном вузе региона проходят обучение 32 жителя КНР.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»