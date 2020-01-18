Спорный дом-утюг обещают открыть в 2020 году

Офисное здание на Горького, 27, во Владимире в этом году ждёт открытие. Глава городской администрации Андрей Шохин рассказал, что с собственниками дома-утюга мэрия наконец пришла к общему знаменателю. Вход в здание и парковку построят этой весной. После чего примутся за ремонт пяти муниципальных этажей. Сдавать в аренду или передавать в частные руки эти помещения точно не будут. Все этажи, как было запланировано, распределят между общественными организациями и городскими управлениями.

Здание планируют «заселить» уже в этом году.

Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира:

Собственники адекватные. Там четыре человека. И они в этом году начинают уже делать работу. Мы ждали, когда соседний дом довозведёт там переход с той площадки, которую строит Денисюк. Наверное, по весне входная группа будет сделана, и мы приступаем к отделке. Мне не хочется передавать наши площади в аренду коммерческим структурам.

Психологи детские с Доброго должны переехать сюда в новые помещения. Целый этаж будет им предоставлен. Музей спорта мы обещали там сделать. Мы всё равно планируем оставить муниципальной нашу часть здания. Заехать должно управление по делам молодежи, патриотическое направление. С этого года мы начинаем ремонт.

Сити-менеджер заявил, что несколько этажей к концу 2020 года будут уже готовы. И даже предложил там провести следующую итоговую пресс-конференцию.

Напомним, что дом № 27 на перекрестке улиц Мира и Горького был построен пять лет назад. Застройщиком выступила компания «СреЗ». Когда дом уже готовился к сдаче, оказалось, что он построен без необходимой разрешительной документации. Мэрия начала судится с владельцами здания. В 2016 году Арбитражный суд приговорил дом-утюг к сносу. Его строительство признали незаконным. Он был построен на 25 метров выше допустимой высоты в охранной зоне объектов культурного наследия.

Тогда по этому «утюгу» категорично высказалась бывший губернатор области Светлана Орлова. Она не стала защищать собственников новостройки. А решить его судьбу предложила депутатам и городской власти. К спору о постройке подключились общественные организации. Владимирские поисковики попросили выделить им здесь помещение под новый Центр патриотического воспитания. В итоге конфликт между бизнесом и властью был улажен. На суде стороны смогли договориться. После чего пять этажей дома из девяти отошли в городскую собственность.

Ранее «Призыв» сообщал, что открытие дома-утюга ждут владимирские диаспоры, которым чиновники также пообещали выделить здесь площади.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»