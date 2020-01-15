Спасатели запретили выходить на лед в Крещение

Игорь Богомазов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области:

Следить за порядком в крещенскую ночь будут более 400 сотрудников полиции. С ними на дежурство выйдут также народные дружинники, росгвардейцы, чоповцы и казаки. Пьяных людей ни на купелях, ни в храмах быть не должно, говорят правоохранители.

— Мы будем пресекать факты нахождения граждан в алкогольном опьянении в местах проведения Крещения. Особое внимание будет к тем, кто пришел на купель с детьми. Бывает, что они бросают их, дети предоставлены сами себе. Поэтому мы предупреждаем граждан, чтобы в обязательном порядке следили за своими детьми, – говорит Виктор Соболев, заместитель начальника полиции УМВД России по Владимирской области.

Всего в крещенскую ночь будут бодрствовать более 21 тысячи человек, говорят в полиции. В это время на дежурство заступят более 150 сотрудников ГИБДД. На данный момент они уже обследовали все подъездные пути и парковки рядом с водоемами.