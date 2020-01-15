Спасатели запретили выходить на лед в Крещение

По сведениям МЧС, окунуться в предстоящие выходные захотят более 13,5 тысячи человек. Из них порядка 6 тысяч – жители Владимира. В областном центре подготовлены традиционные места для погружения: озера Глубокое и Заклязьменское, водоемы Семязино и Гусинка. В этом году для верующих должны будут обустроить специальные понтоны, чтобы они смогли безопасно пройти от берега к проруби.
Игорь Богомазов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области:
- У нас есть органы местного самоуправления, которые должны успеть организовать. Если они не успеют организовать, то купания там не будет. Я не вижу большой тут проблемы. Необходимо сделать сходни. Схемы, рекомендации есть. Вообще глубина купели рекомендована 1 метр 20 сантиметров.
- Здесь будут организованы инфраструктура, освещение, назначен старший руководитель от органов местного самоуправления. Будет проверено санитарное состояние поверхностных вод. И проверено дно. Со всех сторон, где есть течение, должны стоять ограничения.
Окунаться в необорудованных местах запрещено.
Следить за порядком в крещенскую ночь будут более 400 сотрудников полиции. С ними на дежурство выйдут также народные дружинники, росгвардейцы, чоповцы и казаки. Пьяных людей ни на купелях, ни в храмах быть не должно, говорят правоохранители.
— Мы будем пресекать факты нахождения граждан в алкогольном опьянении в местах проведения Крещения. Особое внимание будет к тем, кто пришел на купель с детьми. Бывает, что они бросают их, дети предоставлены сами себе. Поэтому мы предупреждаем граждан, чтобы в обязательном порядке следили за своими детьми, – говорит Виктор Соболев, заместитель начальника полиции УМВД России по Владимирской области.
Всего в крещенскую ночь будут бодрствовать более 21 тысячи человек, говорят в полиции. В это время на дежурство заступят более 150 сотрудников ГИБДД. На данный момент они уже обследовали все подъездные пути и парковки рядом с водоемами.
- Сами люди, участвующие в мероприятиях, должны взаимоуважительно относиться друг к другу. Не просто приехали, бросили машину и ходят-гуляют. Процедуру провели и дали возможность это сделать другим.
- На обочину можно ставить машины?
- Всё, что не запрещено правилами дорожного движения, будет разрешено. Сотрудники будут проинструктированы, как оказывать помощь водителям, следить за их состоянием.
Помимо природных иорданей на территории 47 храмов региона будут оборудованы места для купания. Освящение воды планируется начать 18 января после 23.00. Священники настоятельно рекомендуют верующим перед погружением в иордань, исповедаться и причаститься. А в прорубь окунаться в «благочестивой» одежде, а не в мини-бикини.
Священник Андрей Голубев:
- В первую очередь, людям, которые выходят на лед, нужно помнить про приоритеты. Они ведь даже где-то подвергают свою жизнь и жизнь близких опасности.
- Может быть действительно лучше сначала прийти на службу, помолиться, поставить свечки за близких и родных.
- А потом, благословясь, выйти на иордань и вспомнить то крещение, которое мы забыли, когда нас младенцами погружали в купель. И оттуда доставали новыми, чистыми воинами Христовыми.
- Если вспомнить ту чистоту и безгрешность, которую нам Господь даровал в начале жизни. И вот с этим чувством, с покаянием окунуться в святую воду. Тогда, конечно, будет только польза. Всё это мы приветствуем.
По словам самих верующих, окунаться в морозную погоду по ощущениям намного лучше. Вода кажется теплее, чем она есть. А когда разница температур небольшая, как сейчас, чувствуется холод. И при погружении, и при выходе на берег. Перед купанием следует сделать разминку, разогреть тело. К проруби надо подходить в удобной обуви.
МЧС рекомендует окунаться без погружения, не намочив головы, дабы избежать сужения сосудов головного мозга. Были даже случаи, когда у людей с хроническими болезнями случались приступы во время омовения, говорят в ведомстве. Во избежание общего переохлаждения находиться в проруби больше 1 минуты не стоит. После выхода на берег необходимо растереться, надеть сухую одежду и выпить согревающий безалкогольный напиток из термоса. В местах купания продажа напитков не предусмотрена.
Ранее «Призыв» сообщал, что Роспотебнадзор взял пробы воды на наличие в ней болезнетворных микроорганизмов.
Татьяна Данилова
Фото и видео «Призыва»
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