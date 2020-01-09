Спасатели усилили патрулирование водоёмов

В связи с нестабильной погодой сотрудники МЧС усилили патрулирование водных объектов Владимирской области. До 20 января в регионе продлится профилактическая операция «Безопасный лёд». Только за новогодние каникулы было проведено более 600 рейдов. Ежедневно с рыбаками проводятся беседы. Роздано около 4000 памяток.

Безопасным для человека считается толщина льда от 7 сантиметров.

Толщина льда на сегодняшний день составляет от 4 до 24 сантиметров. При этом если на одном водном объекте он может показаться относительно крепким, то на другом лёд может быть непрочен, образуются промоины, отмечают в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Уточняется также, что во Владимирской области не зарегистрировано ни одной ледовой переправы, а это означает, что выезд на лёд на транспорте запрещён.

В наступившем году происшествий на водных объектах не зафиксировано. Между тем с начала сезона на льду уже погибли двое жителей Владимирской области. Молодой человек из Меленковского района провалился под лед недалеко от деревни Окшово в конце ноября. Тело парня искали несколько дней. Еще один трагический случай произошел на озере в деревне Глазовское Суздальского района. Погиб 55-летний мужчина.

Ранее «Призыв» сообщал, что в конце декабря сразу два рыбака провалились под лед во Владимирской области. Инциденты произошли с разницей в несколько часов на разных водоемах. К счастью, мужчин удалось спасти.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»