Сотрудник салона связи приторговывал данными клиентов

Во Владимире будут судить бывшего сотрудника компании сотовой связи. Его обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни клиента. Следствием установлено, что в феврале прошлого года 20-летний парень устроился на работу в одну из крупных телефонных компаний. По условиям договора он обязался не разглашать сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну.

Однако в июле обвиняемый за вознаграждение согласился предоставлять персональные сведения на одного из клиентов сотовой связи. За каждую информацию он получал 200 рублей. Заказчиком выступил пользователь одного из мессенджеров. Используя доступ к служебной базе, он скопировал на свой телефон личные данные жительницы Москвы и переслал их заинтересованному лицу.

Владимирец нарушил тайну телефонных переговоров.

— Противоправную деятельность специалиста офиса пресекли сотрудники безопасности компании сотовой связи, подключив к выяснению обстоятельств сотрудников отдела «К» регионального управления МВД России, — уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Молодой человек свою вину признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением готовится к передаче в суд. Следком напоминает, что за нарушения неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения предусмотрены различные виды наказания от штрафа в размере до 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до четырех лет.

Ранее «Призыв» сообщал, что сотрудника еще одной компании сотовой связи уличили в хищении данных клиентов.

Ольга Ефремова

Фото: akket.com/raznoe