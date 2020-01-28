Солидарная ответственность при ДТП. Почему платят невиновные?

Аварии на дорогах происходят каждый день. Но не каждый автомобилист знает, что, даже будучи невиновным в дорожно-транспортного происшествии, он может нести ответственность за причиненный ущерб жизни и здоровью третьих лиц. Наш эксперт – юрист Алексей Ахунов рассказал, что такое солидарная ответственность для водителей, что делать, когда попал в ДТП, и что ожидает водителя, который неделю назад насмерть сбил беременную женщину на пешеходном переходе во Владимире. Забегая вперед, скажем, что в этой ситуации закон о солидарной ответственности тоже актуален.

Капкан для водителей

Часть 3 статьи 1079 ГК РФ гласит: солидарная ответственность при ДТП возникает у владельцев автомобилей, если их столкновением причинён ущерб третьему лицу. То есть попавший в ДТП пассажир имеет право требовать выплаты не только с виновника аварии, но и с других водителей — участников происшествия. Автомобиль относится к источнику повышенной опасности, поэтому ответственность за ДТП наступает для всех водителей-участников, даже если кто-то из них в столкновении не виноват.

Показателен случай в Саратове, получивший огласку на всю страну: в одном автомобиле мужчина возвращался домой с женой. В другом ехал пьяный гражданин с пассажиркой. ДТП случилось по вине нетрезвого водителя: он допустил выезд на «встречку» при обгоне и столкновение. Итог ДТП: погибла жена невиновного водителя, а пассажирка виновника стала инвалидом. Теперь последний отбывает срок в колонии (5 лет) и не может выплачивать 300 000 рублей по иску пострадавшей: ему не позволяет здоровье и материальное состояние.

Поэтому иск переадресовали другому водителю, который, похоронив жену, еще и вынужден платить пострадавшей по решению суда. Потом мужчина вправе добавиться выплат от виновника ДТП, воспользовавшись правом регресса. Статья 1081 ГК РФ «Право регресса к лицу, причинившему вред» гласит: лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом (работником при исполнении им служебных, должностных или иных трудовых обязанностей, лицом, управляющим транспортным средством, и т.п.), имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения. Но выплатит ли тот ему всю сумму – это уже другой разговор.

Еще ситуация. Жительница Владимира вместе с сыном возвращалась весной из Нижегородской области домой. В их машину «Opel» врезался старый «Москвич»: водитель-пенсионер не справился с управлением. Женщина вспоминает:

— Сын был за рулем, скорость мы не превышали. Водитель «Москвича» (мужчина в возрасте) вез свою соседку по даче в город. Стал обгонять «КамАЗ», дорога скользкая была, вылетел прямо к нам в лобовую. У нас подушки безопасности сработали, мы в шоке, но не пострадали. А в «Москвиче» пассажирка сломала ноги. В итоге после всех судов мы выплачивали ей 43 000 на лечение, попав под закон о солидарной ответственности. У пенсионера дача как постоянное жилье, машина в хлам, пенсия 11 000 руб. Сын у меня работает в Москве, получает в 5 раз больше, платить пришлось нам, хотя мы ни в чем не виноваты, соблюдали все правила дорожного движения. Этот закон – настоящий капкан для водителей, которые не виноваты в ДТП.

Закон есть закон

Российские водители возмущаются такой вопиющей несправедливостью. Они не раз писали петиции, требовали, обращались в СМИ. Статью 1079 пытались отменить, но предложение в Госдуме отклонили. Алексей Ахунов уверен, что и не отменят в дальнейшем:

— Государство защищает детей и граждан — всех, кто пострадал, чтобы они не оставались со своей бедой наедине. Пострадавшим нужны большие суммы на лечение, восстановление. С кого их взыскать? С водителей! Пострадавшая сторона по закону имеет право обратиться за возмещением ущерба не только к виновнику ДТП, но и ко всем участникам (водителям). И избежать выплат не получится. Да, их можно уменьшить, придя к общему соглашению. Но приходится платить всегда.

Бывают и такие случаи: выбежал мужчина на дорогу, а его сбили насмерть. Может быть, у него суицидальные мысли были, и водитель не виноват. Но водитель будет платить ребенку этого мужчины до совершеннолетия (содержание иждивенца, погибшего). Кроме этого, родственники погибшего с него могут потребовать компенсацию морального ущерба и затраты на похороны.

Недавно в практике Алексея было дело: организация наняла водителя развозить товар. Водитель сбил пешехода. Было уголовное производство. А пострадавшая сторона обратилась с иском о возмещении расходов на лечение и морального вреда не к водителю, а к организации (собственнику автомобиля). Почему? У организации больше денег, то есть больше возможностей добиться от нее своевременной компенсации, которая нужна именно в период лечения.

Часто происходит и так: пострадавшие смотрят, какие машины участвовали в ДТП. Понятно, что у водителя иномарки финансовое положение лучше, чем у водителя стареньких «Жигулей».

Но есть и другая сторона медали: не все пострадавшие знают о возможности требовать компенсацию морального вреда и компенсацию ущерба со всех участников ДТП. И, высказав боль, обиду виновнику аварии, не получив от него деньги, им приходится за свой счет лечиться и восстанавливаться.

Резонансное дело

20 января во Владимире произошла страшная трагедия: на улице 16 лет Октября водитель автобуса «Mercedes Benz» на пешеходном переходе сбил 29-летнюю Ольгу Белькову. Ольга была на шестом месяце беременности, у нее должна была родиться дочка. Но в больнице девушка скончалась.

Юрист Алексей Ахунов будет помогать Евгению Белькову (мужу Ольги) добиться справедливости. Нам удалось связаться с Евгением. Мужчина остро переживает смерть супруги и ребенка, но полон решимости:

— У меня две цели. Я хочу, чтобы водителя посадили по максимуму. И хочу найти телефон Оли. Последняя эсэмэска от нее была 17.02. Она возвращалась с работы. Я встречаю ее с работы, но в этот раз не успел. Корю себя каждый день. Мы должны были встретиться у магазина. Это через 500 метров после того пешеходного перехода.

Через 8 минут ее сбил автобус. И телефон пропал. Когда мы не встретились, я начал звонить ей, а звонки кто-то сбрасывал. Вероятно, кто-то телефон украл. Как это еще объяснить?

— Водитель с вами выходил на связь, пытался принести извинения и соболезнования?

— Да, но он встречался с братом жены. Я не смог с ним общаться. Он брату в глаза смотреть не мог, да и брат ему. Он разбил, уничтожил нашу семью. Да, извинялся, материально помог с похоронами.

Вы знаете, он возвращался пустой, без пассажиров, в гараж после междугородного рейса. И этот пешеходный переход он проезжает не в первый раз. Как показывает видео, скорость у него была приличная. Видимо, всеми мыслями он уже был дома. И был невнимателен. Это халатность, преступление, нарушение правил дорожного движения.

В соцсетях писали, что плохой переход, что он плохо освещен. Во-первых, это не оправдание. Во-вторых, потом я ездил на место, смотрел. Олю сбили в 17.10. Светло там было, как днем, светло!

Ольга была добрым, отзывчивым, скромным человеком. Новость о происшествии и ее смерти прогремела не только на всю область, но и страну. Везде в новостях писали, сообщали. Вот так «прославилась».

— Удалось найти очевидцев?

— Только один человек, но он слышал лишь хлопок – момент удара. Жена упала за пределы видимости света. Он подбежал к ней, охранял ее, чтобы никто больше не наехал.

Что ждет водителя? Что может требовать семья погибшей от водителя? Действует ли здесь солидарная ответственность. Алексей Ахунов прокомментировал это дело:

— Впереди суд. По уголовному вопросу (статья 264 УК РФ, часть 3) деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается принудительными работами на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Максимальный срок, который может получить водитель автобуса, это 5 лет лишения свободы.

Про моральный вред пока говорить ничего не буду, изучаю дело. По аналогичным ситуациям, где были нанесены тяжкие телесные повреждения, пострадавшая сторона запрашивала 500 000 руб. И да, в данном случае иск будет по солидарной ответственности к предприятию, которое владеет автобусом.

Что делать, если попал в ДТП?

Алексей Ахунов дал три совета тем, кто попал в любое ДТП:

Во-первых, собрать данные всех свидетелей, участников ДТП: телефоны, ФИО, в идеале – паспортные данные зафиксировать, например, сделать фото. Во-вторых, следите за решением вашего вопроса. Не пускайте дело на самотек. Часто бывают случаи: виновный признан, водители разъехались и забыли. Проходит какое-то время, и водитель получает иск от пострадавшего о возмещении убытков. Обращайтесь к адвокатам, юристам. Проконсультируйтесь, спросите совета! Если случай серьезный, есть пострадавшие, погибшие, адвокат поможет не только с юридическими моментами, но и как психолог, общаясь с пострадавшей стороной. Средняя цена в городе (стоимость услуги адвокатов, юристов) за ведение дела – в районе 50 000 рублей. Причем эти расходы также можно взыскать.

Старайтесь все зафиксировать на фото и видео. Особенно документы, которые подписываете (даже в век технологий у многих водителей нет видеорегистратора, который значительно облегчает ведение дела). Если с чем-то не согласны, не стесняйтесь писать это прямо в документе, где ставите подпись: «Не согласен». Это значительно облегчит решение вопроса в будущем.

Наш эксперт рассказывает, что пострадавшие могут требовать миллионы:

— Да, пострадавшие могут попросить компенсацию в миллион рублей, но суммы можно минимизировать. Я изучаю дело, экспертизы (кстати, не всем экспертам можно доверять), общаюсь с представителями пострадавшей стороны, консультируюсь с медиками. Вижу, что это не миллион, это неадекватный запрос, а, например, всего в 50 000 – 100 000 руб. Общаюсь и договариваюсь.

В итоге часто удается прийти к мировому соглашению, обозначив адекватные суммы. Деньги пострадавшим на лечение нужны сейчас, а не потом, когда состоятся суды, а судебный процесс может длиться долго. К тому же водитель — участник ДТП может у суда попросить рассрочку в платеже, например, если у него дети, жена в декрете, а он единственный кормилец. Выплаты тогда могут также растянуться на годы. К тому же суды у нас открыты, многие не любят публичности. В моей практике не было такого, чтобы пострадавшие не соглашались решить проблему здесь и сейчас.

И пусть закон о солидарной ответственности многие водители считают несправедливым, но это закон. Будьте аккуратны и предельно внимательны за рулём.

Важная информация. Законы, которые нужно знать

Статья 1083 ГК РФ Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред. Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит.

Статья 1064 ГК РФ Общие основания ответственности за причинение вреда.

Статья 322 ГК РФ Солидарные обязательства.

Статья 151 ГК РФ Компенсация морального вреда.

Статья 1081 ГК РФ Право регресса к лицу, причинившему вред.

Елена Середина

Заглавное фото: courtlaw.com