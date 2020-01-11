Снюсы изымают из продажи по всей Владимирской области

Запрещенные во Владимирской области снюсы массово изымают из продажи. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора уже успели проверить 1015 объектов торговли. С реализации сняли 332 единицы опасной никотинсодержащей продукции. Только за новогодние праздники вещества без документов, подтверждающих их происхождение, обнаружили во Владимире, Собинке, Петушках, Коврове, Гусь-Хрустальном.

— Хозяйствующие субъекты, допустившие нарушения, привлекаются к административной ответственности по статье 14.43 ч.2 КоАП РФ, по результатам совместных проверок в Прокуратуру, в МВД и Следственный Комитет направлено 4 материала. В суд направлено исковое заявление о закрытии 6 сайтов по распространению данной продукции, — сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Владимирской области.

Сообщить, где торгуют снюсами, можно по телефонам «горячей линии»: 8-800-200-05-45 или 8(4922) 45-10-70.

Вся никотиносодержащая продукция попала под запрет в конце 2019 года. На внеочередном заседании Законодательного Собрания Владимирской области депутаты приняли соответствующий закон. Причиной стали сотни обращений от семей и представителей администраций на местах.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Александровском районе сотрудники прокуратуры нашли жевательную смесь без табака. Снюс продавали по фиктивным документам. В бумагах в качестве производителя значился некий индивидуальный предприниматель из Собинского района. Продавца привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 15 000 рублей.

Елена Пляскина

Фото: tver.bezformata.com