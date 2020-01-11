Снюсы изымают из продажи по всей Владимирской области

Никотиносодержащая продукция теперь вне закона

Запрещенные во Владимирской области снюсы массово изымают из продажи. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора уже успели проверить 1015 объектов торговли. С реализации сняли 332 единицы опасной никотинсодержащей продукции. Только за новогодние праздники вещества без документов, подтверждающих их происхождение, обнаружили во Владимире, Собинке, Петушках, Коврове, Гусь-Хрустальном.

—  Хозяйствующие субъекты, допустившие нарушения, привлекаются к административной ответственности по статье 14.43 ч.2 КоАП РФ, по результатам совместных проверок в Прокуратуру, в МВД и Следственный Комитет направлено 4 материала. В суд направлено исковое заявление о закрытии 6 сайтов по распространению данной продукции,сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Владимирской области.

Сообщить, где торгуют снюсами, можно по телефонам «горячей линии»: 8-800-200-05-45 или 8(4922) 45-10-70.

Вся никотиносодержащая продукция попала под запрет в конце 2019 года. На внеочередном заседании Законодательного Собрания Владимирской области депутаты приняли соответствующий закон. Причиной стали сотни обращений от семей и представителей администраций на местах.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Александровском районе сотрудники прокуратуры нашли жевательную смесь без табака. Снюс продавали по фиктивным документам. В бумагах в качестве производителя значился некий индивидуальный предприниматель из Собинского района. Продавца привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 15 000 рублей.

Елена Пляскина

Фото: tver.bezformata.com

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