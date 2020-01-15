Смету реновации парка «Добросельский» сократят вдвое

Долгожданное благоустройство парка «Добросельский» начнется уже в этом году. Об этом сообщил глава администрации Владимира Андрей Шохин на своей итоговой пресс-конференции. Мегапроект с роллердромом, футбольной площадкой и выгулом собак решили урезать, чтобы сделать более реальным. Но не в ущерб этим зонам спорта, отдыха и досуга. Уберут пространные и местами громоздкие инсталляции, которые архитекторы представляли в эскизах еще пару лет назад.

Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира:

Мы сейчас перерабатываем проектно-сметную документацию.

Первая была на сумму 600 миллионов. Стараемся оставить качественные материалы, но менее дорогие ищем.

Скорее всего, будет сумма чуть выше 300 миллионов рублей. Хочется сделать парк побыстрее.

В бюджете Владимира в 2020 году на благоустройство парка «Добросельский» предусмотрено 74 миллиона рублей.

Первый этап эксперты администрации оценили в 150 миллионов рублей. Пока городские власти не уточняют, что в него входит. Все будет зависеть от объемов софинансирования из областного бюджета. Андрей Шохин сообщил журналистам, что звонил на днях губернатору и предложил принять участие в реновации парка «Добросельский». Вложения 50/50, ни больше ни меньше. Если бы регион пару лет давал по 74 миллиона рублей, то давно задуманное, наконец, осуществилось бы. Но глава Владимирской области пока ничего конкретного не сказал, только пообещал посоветоваться с финансистами.

Других парков и скверов в городской программе благоустройства пока нет. Задумка с продолжением пешеходной зоны на Девической с возрождением палисадников у частных жилых домов («Призыв» сообщал об этом здесь) ждет лучших времен.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»