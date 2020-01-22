Смертельное ДТП с беременной женщиной попало на видео

Момент смертельного ДТП с участием беременной женщины попал на видео. На кадрах видно, что девушка переходит дорогу по «зебре». Прежде чем вступить на проезжую часть, она пропускает микроавтобус и только потом начинает движение. Через несколько мгновений водитель автомобиля «Мерседес Бенц» сбивает молодую женщину прямо на переходе. Кадры трагедии опубликовала группа «PRO Транспорт | PRO Владимир«.

Сейчас по факту трагедии проводится доследственная проверка. Правоохранительные органы ищут очевидцев и свидетелей смертельной аварии. Если вам что-либо известно о произошедшем, можно позвонить в дежурную группу УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону 8(4922) 54-16-65.

Беременная женщина скончалась в больнице.

Трагедия произошла 20 января на улице 16 лет Октября. 37-летний водитель автобуса сбил на пешеходном переходе 29-летнюю беременную женщину. Пострадавшая была доставлена в больницу, но спасти ее уже не удалось.

Смертельное ДТП было зафиксировано в 17.10. В это время на улице уже темно, прохожих на проезжей части плохо видно. Пешеходам рекомендуют использовать светоотражающие элементы. «Призыв» уже сообщал о том, как они могут спасти жизнь.

Полина Тарбеева

Фото предоставлено ГИБДД по Владимирской области

Видео группы «PRO Транспорт | PRO Владимир» в «ВК»