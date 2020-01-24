Слесарь упал с четырехметровой высоты при ремонте ворот

Житель Струнино упал с четырехметровой высоты при ремонте автоматических ворот на деревообрабатывающем предприятии. В результате производственный травмы мужчине причинён тяжкий вред здоровью. В настоящий момент 40-летний пострадавший проходит лечение. Не исключено, что в ближайшее время ему дадут инвалидность.

По факту получения производственной травмы возбуждено уголовное дело.

Подробности инцидента сообщает Следственный комитет. Известно, что местный житель работает на индивидуального предпринимателя слесарем-ремонтником. Мужчина занимается наладкой станков, выполняет иные производственные поручения.

Установлено, что слесарь-ремонтник не проходил обучение и инструктаж по технике безопасности, средствами защиты не обеспечивался. При этом факт несчастного случая на производстве якобы старались скрыть. Проверка силами Государственной инспекции труда проводится в настоящее время по инициативе следствия.

Ранее «Призыв» сообщал, что жительнице Меленок отрезало палец на пилораме.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»