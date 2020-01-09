«Скорая» в праздники выезжала к владимирцам 2217 раз

В период новогодних каникул бригады скорой медицинской помощи выезжали к владимирцам 2217 раз, из них 587 к детям. 1112 человек были госпитализированы в больницы. Чаще всего «скорую» вызывали по поводу ОРВИ — 495 (из них 368 к детям), ухудшения течения гипертонии — 317, острого нарушения мозгового кровообращения — 79, острых кишечных инфекций — 46 (из них 27 к детям), пищевых токсикоинфекций — 19 (из них 15 к детям), токсических действий спиртов — 30, инфаркта — 23 и другой патологии.

Более тысячи человек госпитализированы.

Было зафиксировано 232 случая травматизма. Кроме того, 19 вызовов поступило к пострадавшим в результате ДТП (без смертельных случаев). За время новогодних каникул был зафиксирован один случай отравления наркотиками.

При этом не всегда «скорая» работала результативно. По данным департамента здравоохранения, в 75 случаях вызывавших «скорую» не оказывалось на месте, в 116 случаях медикам не открыли дверь, в 51 случае пациенты отказались от медицинского осмотра.

Ранее «Призыв» сообщал, что за первые дни нового года только во Владимире на свет появились 102 малыша. С незначительным перевесом 52 на 50 победили мальчики.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»