Синоптики: таких январей ещё не бывало!

Погода продолжает томить владимирцев вместе с другими жителями Центральной России в ожидании сначала снега, теперь настоящей зимы с морозцем. Но все никак. Согласно прогнозам, сделанным на эту неделю, будет тепло. Погода почти весенняя. До конца недели ожидается устойчивый плюс. Синоптики лишь разводят руками и признаются, что таких январей в Центральной России не помнят. Температура превышает норму почти на 10 градусов.

— С вероятностью около 80% этот месяц окажется самым тёплым за всю историю метеонаблюдений, — сообщает сайт центра погоды «Фобос».

Плюсовые температуры прогнозируются и в дневные часы.

Понижение температуры, хоть и небольшое, ожидается лишь к воскресенью. Пока в ночь на Крещение синоптики обещают -3 градуса. Днем 19 января до -2 градусов. Существенных осадков в течение недели не прогнозируется. Время от времени возможен мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица.

Пока снег до конца не растаял, дети торопятся с ватрушками и ледянками на горки. «Призыв» оценил плюсы и минусы катания с горок во Владимире.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»