Синоптики рассказали об аномальной погоде на Рождество

Рождественских морозов во Владимирской области ждать не приходится. Центральный регион остается под влиянием теплых воздушных масс, сообщают синоптики. Дневные температуры превысят норму на 6 — 7 градусов. При этом столбики термометров будут держаться на отрицательных отметках. В рождественский сочельник похолодает до -5. В сам праздник днем обещают -4…-3 градуса. Местами возможен небольшой снег. Из-за повышенной влажности — до 88 % — будет казаться холоднее, чем есть на самом деле. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду.

Регион накрыл поток теплых воздушных масс с запада.

Впрочем, это Рождество не побьет температурных рекордов. Как сообщает официальный сайт Гидрометцентра России, самым теплым 7 января было в 2007 и 2018 годах. Тогда воздух прогрелся до +3,5 градусов. А самое холодное Рождество пришлось на 1891 год. Воздух в центральном регионе остыл до -34,8 градусов.

Ушедший год в центре России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Среднегодовая температура достигла абсолютного максимума с 1891 года. О погодных аномалиях 2019-ого читайте в материале Ольги Ефремовой.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»