Синоптики рассказали об аномальной погоде на Рождество

Регион накрыл поток теплых воздушных  масс

Рождественских морозов во Владимирской области ждать не приходится. Центральный регион остается под влиянием теплых воздушных масс, сообщают синоптики. Дневные температуры превысят норму на 6 — 7 градусов. При этом столбики термометров будут держаться на отрицательных отметках. В рождественский сочельник похолодает до -5. В сам праздник днем обещают -4…-3 градуса. Местами возможен небольшой снег.  Из-за повышенной влажности — до 88 % — будет казаться холоднее, чем есть на самом деле. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду.

Регион накрыл поток теплых воздушных  масс с запада.

Впрочем, это Рождество не побьет температурных рекордов. Как сообщает официальный сайт Гидрометцентра России, самым теплым 7 января было в 2007 и 2018 годах. Тогда воздух прогрелся до +3,5 градусов. А самое холодное Рождество пришлось на 1891 год. Воздух в центральном регионе  остыл до -34,8 градусов.

Ушедший год в центре России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Среднегодовая температура достигла абсолютного максимума с 1891 года. О погодных аномалиях 2019-ого читайте в материале Ольги Ефремовой.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»

Теги: , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение