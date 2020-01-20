Синоптики рассказали, когда вернется зима

Аномально теплая погода ожидается на территории Владимирской области, как минимум, до середины наступившей недели. В дневные часы прогнозируется от 0 до +3 градусов. Температурный фон в среднем окажется на десять градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик объясняет, что влияние на погоду окажет североатлантический циклон, из-за чего в небе будут тесниться плотные слоистые облака, возможны небольшие осадки.

Понижение температуры начнется в ночь на четверг.

Ожидается до -2 градусов. Днем температура понизится уже до -4 градусов. Синоптики прогнозируют заряды снега и метели, может появиться снежный покров высотой около двух-четырех сантиметров. Однако возвращение зимы будет недолгим. Уже к выходным ожидаются плюсовые температуры, оттепель и слякоть. Следующая волна холода возможна лишь в последние два-три дня января. Что касается февраля, то, по предварительным прогнозам, последний зимний месяц будет заметно холоднее нынешнего января, да еще и со снегом. Тем не менее ожидать сильных морозов все же не стоит.

Ранее «Призыв» сообщал, что, несмотря на аномально теплую погоду, крещенские купания во Владимирской области состоялись. К иорданям в праздничную ночь пришли около 8 тысяч жителей региона.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»