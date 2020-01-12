«Сервизрезерв» банкротят черед суд Владимирской области

Временная администрация, назначенная Центробанкам РФ для лишенной в августе 2019 года лицензии страховой компании «Сервисрезерв», подала в Арбитражный суд Владимирской области иск о признании организации банкротом. Основанием послужили данные о том, что у страховой компании недостаточно средства для выплаты всех обязательных платежей, а также исполнения обязательств перед кредиторами.

Центробанк опубликовал сообщение, в котором говорится, что временной администрацией установлены обстоятельства, дающие основания полагать наличие в деятельности собственников и должностных лиц общества признаков совершения действий, причинивших обществу имущественный ущерб. В связи с этим банк России направил информацию в генпрокуратуру и следственный департамент МВД для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Как минимум треть автомобилистов Владимира были застрахованы по ОСАГО в «Сервисрезерв»

В августе 2019 года центробанк отозвал три лицензии у компании «Сервисрезерв». Две из них — по добровольному страхованию и одна — по ОСАГО. «Сервисрезерв» работал во Владимирской, Нижегородской, Рязанской и Ярославской областях.

Как «Призыв» сообщал ранее, все страховые выплаты по ДТП выполняет вместо компании «Сервисрезерв» Российский союз автостраховщиков. Планируемая передача портфеля договоров в «АСКО-страхование» не состоялась.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»