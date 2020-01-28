Серийный грабитель на «BMW» устроил ДТП во Владимире

Во Владимире задержан мужчина, который украл спиртное из двух супермаркетов, а затем стал виновником аварии. Сначала сигнал «Тревога» поступил сотрудникам Росгвардии из сетевого супермаркета, расположенного в Октябрьском районе. На место незамедлительно был направлен наряд группы задержания (на фото). Продавщица магазина рассказала, что неизвестный взял с прилавка алкогольную продукцию, спрятал под куртку и скрылся, не оплатив товар, на автомобиле «BMW» синего цвета. Через некоторое время ситуация повторилась.

На этот раз сигнал поступил из супермаркета, расположенного но ул. Тракторной.

Выйти на след злоумышленника удалось через 7 минут. К правоохранителям обратилась женщина и сообщила, что данный автомобиль столкнулся с иномаркой «Datsun», после чего скрылся с места ДТП. В итоге подозреваемого задержали. По одному из эпизодов уже возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что взрывотехники Росгвардии обезвредили боевой снаряд, найденный близ деревни Мележи в Киржачском районе.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Владимирской области