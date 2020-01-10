Сергей Телегин намерен вернуть доброе имя второго роддома

Новый главный врач родильного дома № 2 намерен вернуть медучреждению доброе имя. Об этом Сергей Телегин рассказал в разговоре с корреспондентом «Призыва». Ровно месяц назад медик вернулся в учреждения родовспоможения, в котором проработал девять лет до прихода Веры Плашкевич. Сейчас уже можно говорить о первых шагах специалиста на ответственной должности. Главное, по словам главврача, в родильный дом начал возвращаться медперсонал.

— Вместе со мной в родильный дом вернулись пять врачей и пять акушеров. Мы ждем, что к нам сейчас еще люди подтянутся. Кто-то ушел на пересчет пенсии, кто-то дорабатывает на прежней работе, — пояснил «Призыву» Сергей Телегин. — Пришли специалисты по хозяйственной части. Было только две санитарки на родильный дом. Сейчас мы набираем штат. Нам люди требуются. Роддом заинтересован в сотрудниках.

По словам Сергея Телегина, из перинатального центра его отпускали с болью в сердце. За шесть месяцев специалист успел сработаться с коллективом. «Я видел слезы на лице акушеров и врачей. Но мы вернулись в стены родного медучреждения», — говорит врач.

Теперь главная задача — наладить работу родильного дома. Из нововведений Веры Плашкевич останется совместное пребывание матери и ребенка. Это регламентировано приказом департамента здравоохранения. А вот от вертикальных родов решили отказаться.

— Могу сказать, что вертикальные роды на данный момент у нас проводиться не будут. Объясню почему: рекламы было много прежними руководителями. Но пока была Вера Евгеньевна Плашкевич, прошло только 10 вертикальных родов. Причем, по статистике, а она вещь упрямая, было много отрицательных случаев, — говорит Сергей Телегин. — Дети рождались с плохой оценкой по шкале Апгара, женщины получали глубокие разрывы до третей степени с повторным ушиванием. Целесообразности вертикальных родов на сегодняшний день я не вижу. Наша задача, чтобы женщины ушли из родильного дома здоровые, со здоровым ребенком на руках. Это наша первостепенная задача. Дальше время покажет.

Новый руководитель — выпускник Ивановской государственной медицинской академии (специальность «Лечебное дело»). В 2009 году окончил клиническую ординатуру по специальности «Акушерство и гинекология». Трудовой стаж в системе здравоохранения — 11 лет, из них девять лет – в родильном доме № 2.

Сергей Телегин прошел путь от рядового акушера-гинеколога до заместителя главврача по медицинской части. Более пяти лет он являлся заведующим родовым отделением. Однако после увольнения Ирины Кирюхиной, бывшего главного врача роддома № 2, ушел работать в перинатальный центр. Сергей Телегин имеет действующие сертификаты врача акушера-гинеколога, специалиста по ультразвуковой диагностике и организатора здравоохранения, уточняют в департаменте здравоохранения администрации Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что в новогодние праздники на свет появились 102 ребенка.

Полина Тарбеева

Заглавное фото группы «Департамент здравоохранения Владимирской области»