Семью из Мурома требуют выселить за антисанитарию

Семью из Мурома могут выселить из муниципальной квартиры за антисатитарию. Соседи утверждают, что хозяева превратили свое жилище в настоящую свалку, кишащую тараканами. Теперь от насекомых, которые распространились по всему дому, страдают все. Известно, что в квартире живет мужчина 1966 года рождения и два его сына. Все любители алкогольных напитков, уточняет портал «Муром24».

Жильцы превратили квартиру в свалку.

Поскольку квартира муниципальная, а порядка в ней, несмотря на многочисленные предупреждения так и нет, администрация Мурома обратилась в суд с требованием выселить жильцов. Сейчас дело находится в стадии подготовки к судебному разбирательству. Вполне возможно, что жильцам придется в скором времени освободить квартиру. Правда, администрация обязана предоставить семье другую жилплощадь.

Между тем, остаться в одночасье без места жительства можно по разным причинам. Ранее «Призыв» сообщал, что более пятидесяти владимирцев, в одно мгновение превратившиеся в бездомных, ждут повестки в суд и надеются на помощь городской администрации. Осенью прошлого года 18 семей из дома № 13д на проспекте Строителей города Владимира получили письма с требованием освободить квартиры, которые принадлежат Министерству обороны.

Ольга Ефремова

Фото портала «Муром24».