Семеро человек пострадали в ДТП в Александровском районе

Сразу семеро человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП в Александровском районе. Накануне около 19.30 на 94-м км автодороги Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики столкнулись два автомобиля. По предварительной информации, 32-летний водитель «Skoda», следуя в сторону Александрова, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения. Иномарка столкнулась с автомобилем «ВАЗ», двигавшимся во встречном направлении.

Среди пострадавших трое детей.

В больницу госпитализированы 20-летний водитель «ВАЗа» и пассажиры «Skoda» 6 и 11 лет.

Водитель иномарки и его пассажиры 1988 г. р. и 2009 г. р., а также пассажир «ВАЗ» 1980 г.р. направлены на амбулаторное лечение.

По факту ДТП возбуждено административное расследование. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, уточняет пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал о еще одном крупном ДТП в Александрове. Оно произошло 7 января. Пострадали 8 человек.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области