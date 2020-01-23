Сельские жители увековечили память погибших воинов

Жители села Сеславское Суздальского района увековечили память земляков, которые ушли на фронт в разные годы. Здесь появилась часовня с именами 75 бойцов, погибших во время Советско-финской и Великой Отечественной войн. Среди не вернувшихся домой солдат много членов одной семьи: только Парфеновых и Синягиных по пять человек. На мемориал люди собрали 140 тысяч рублей. Столько же добавила администрация поселения.

Памятный знак местные жители построили на месте храма, разрушенного в середине прошлого века. Церковь Святой Живоначальной Троицы появилась в Сеславском еще в XVI веке. Она горела и была восстановлена. В 1875 году на средства купца Василия Константинова возвели каменный храм.

Часовню в селе построили за свой счет.

— Нам было важно возродить память. Место для часовни выбрали символичное. Раньше здесь располагалась церковь. В 60-годы ее взорвали, — рассказала «Призыву» староста села Екатерина Гришина. — Люди помнят, как плакали, все происходило на их глазах. У нас была большая церковь с алтарем. Потом, как говорят старожилы, кирпичи от нее использовали для строительства фермы.

Сейчас в селе около ста домов. Одни живут круглогодично, другие приезжают на лето. На строительство часовни люди жертвовали, кто сколько может. К юбилею Победы памятное место облагородят. По периметру разобьют цветники, территорию выложат плиткой, появится ограда.

Согласно архивным данным, Сеславское впервые упоминается в грамоте великого князя Ивана III от 1504 года в числе населенных пунктов, пожалованных митрополиту Симеону. В прошлом году местные жители отметили 515 лет родному селу.

Ранее «Призыв» сообщал, что житель Ковровского района сам восстановил обелиск Победы.

Полина Тарбеева

Фото Екатерины Гришиной